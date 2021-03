Néstor Humberto Martínez denunciará a Hilda Niño por asegurar que engavetó información sobre supuesto complot contra Uribe

Néstor Humberto Martínez / (Colprensa - Camila Díaz)

La última declaración ante la Fiscalía de Hilda Jeaneth Niño (el pasado 17 de febrero), una de las principales testigos en el proceso judicial de Álvaro Uribe Vélez, ha dado de qué hablar por las diferencias que desencadenó entre el ente investigador y la Corte Suprema de Justicia.

En su testimonio, Hilda Jeaneth Niño, quien fue fiscal de Justicia y Paz cuando Luis Eduardo Montealegre estaba en cabeza del ente investigador, apunta a que él y el vicefiscal José Fernando Perdomo precedían un complot contra los hermano Santiago y Álvaro Uribe Vélez, por sus supuestos nexos con los ‘Doce Apóstoles’, un grupo armado paramilitar que operó en Antioquia.

Las diferencias entre la Fiscalía y la Corte Suprema radican en que para el ente investigador, el testimonio de Niño puede sustentar la solicitud de preclusión de la investigación adelantada contra Álvaro Uribe Vélez. Entretanto, el alto tribunal argumenta que lo declarado permite considerar a Montealegre y Perdomo víctimas en el proceso.

En la declaración de Hilda Jeaneth Niño, condenada por recibir dinero de narcotraficantes que buscaban ingresar y recibir los beneficios que otorgaba la Ley de Justicia y Paz, también se habló del exfiscal general Néstor Humberto Martínez, quien estuvo en el cargo luego de que Perdomo reemplazara Montealegre.

Niño le envió una carta a Néstor Humberto Martínez para informar de la supuesta conspiración contra los hermanos Uribe Vélez, no obstante, según ella, su administración engavetó el documento y lo excluyó del principio de oportunidad.

En junio de 2017 la exfiscal de Justicia y Paz, Hilda Jeaneth Niño, fue capturada por presuntamente haber adquirido bienes con dineros ilícitos, producto de una colaboración con exparamilitares en la Ley de Justicia y Paz / (Cristian Garavito/El Espectador).

La carta, recibida por Martínez el 23 de abril de 2018, decía: “En mi condición de exfuncionaria de la entidad a su cargo tuve la oportunidad de conocer la forma en que se construyó la teoría de la acusación respecto a la persona mencionada, donde encontrará usted de altísimo valor probatorio el contenido de aquello que declaré en su presencia”.

Y Néstor Humberto Martínez, contrario a lo dicho por Niño en su última declaración ante la Fiscalía, al parecer si le dio trámite a su solicitud.

El exfiscal Martínez no habría engavetado la solicitud de Niño

Blu Radio conoció, entre distintos documentos, uno que daría evidencia de que el exfiscal le ordenó a la entonces directora de Justicia Transicional, Mery Patricia Conejo, atender la solicitud de Niño. Y Conejo, de acuerdo con las cartas a las que tuvo acceso el medio radial, programó tres fechas para escuchar la denuncia del supuesto complot, lo que daría evidencia de que la información no fue engavetada.

“Para lo anterior la suscrita destacó al fiscal 7 delegado ante el tribunal, Gabriel Humberto Salamanca Roa y al coordinador Nacional de Policía Judicial de esta dirección, Juan Carlos Ibagué Pinilla, para que adelantaran las gestiones tendientes a tomar contacto con la peticionaria en la cárcel Buen Pastor de esta ciudad, lo cual se hizo en tres oportunidades: el 11, 23 y 25 de mayo del presente año”, dice el reporte conocido por Blu Radio.

En el primer contacto, cita el documento, Hilda Jeaneth Niño, manifestó lo consignado en la carta “en formato de entrevista”, pero no continuó hablando pues no estaba en compañía de su abogado. En el segundo encuentro tampoco estuvo presente su apoderado Édgar Torres Martínez, ya que estaba en otra diligencia, razón por la cual no solicitó un aplazamiento. Ya el 25 de mayo fue que se le escuchó, pese a que no se sabe en qué quedaron las indagaciones preliminares de la Fiscalía: si la información daba para una investigación formal.

Lo cierto, de acuerdo con lo dicho por Néstor Humberto Martínez, es que si tramitó la solicitud de Niño, de ahí que los próximos días la denunciará por afirmar que engavetó la carta recibida, ya que, no fue así, según su declaración.

SEGUIR LEYENDO: