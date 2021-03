Tras un ‘póker’ de goles, Santos Borré habló y dejó un nuevo guiño sobre su futuro con River

El atacante marcó un póker en la victoria 6-1 de River Plate ante Godoy Cruz e hizo un guiño en cuanto a su futuro. Vía: River Plate

Un día inolvidable para la carrera del delantero Rafael Santos Borré será este pasado sábado 20 de marzo, pues por primera vez como jugador profesional logró anotar cuatro goles en un mismo partido y se convirtió en el primer extranjero en lograrlo con la camiseta del histórico club argentino, River Plate. Tras su destacada actuación, el colombiano aseguró sentirse en buen momento y dejó claro que su felicidad está en el club millonario.

Pese a que en los últimos días se le criticó por su bajo rendimiento en algunos partidos, además de ser noticia por su posible salida del equipo hacia Palmeiras o Sao Paulo, lo que finalmente no ocurrirá, el barranquillero respondió con goles y mostró que su papel de goleador sigue intacto.

Fue una noche realmente espectacular para Borré, que aportó cuatro tantos en la aplastante goleada del conjunto de Marcelo Gallardo. Abrió la cuenta a los seis minutos al empujar un pase Matías Suárez y, sobre los 19′, le quedó en el área un pase con pifia de Julián Álvarez para convertir el tanto del 3-0. Su tercera conquista personal llegó a los 36′: Alex Vigo mandó el centro desde la derecha y encontró bien posicionado al delantero, que selló su hat-trick y el 5-0 del partido. El póker del atacante llegó ni bien iniciado el segundo tiempo. A los 13′ minutos, Marcelo Gallardo dispuso su salida de la cancha y en su lugar ingreso su compatriota Jorge Carrascal. La tarea ya estaba cumplida, y con creces.

Con sus nuevas anotaciones Rafael Santos Borré llegó a 52 goles en 137 partidos con River: 28 goles por liga, 6 por Copa Argentina, 1 por Supercopa, 1 por Copa de la Liga, 13 por Copa Libertadores y 3 en el Mundial de Clubes.

Con esos números el cafetero se sigue consolidando como el máximo goleador en la era de Marcelo Gallardo y se convirtió en el segundo máximo anotador colombiano en el club de Buenos Aires. Con sus 52 dianas quedó a 10 de igualar al antioqueño Juan Pablo Ángel quien sumó 62 durante su paso por el equipo en 1998 y 2000.

“(Superar los 50 goles) me genera mucha felicidad, desde que llegué acá al principio no fue fácil, pero me fui adaptando al equipo. Tengo un grupo de compañeros que me han acompañado mucho en este camino y me han facilitado todo. Hoy en día soy lo que soy gracias a ellos y al cuerpo técnico que tuvo una paciencia conmigo importante y estoy agradecido con eso”, afirmó Borré en declaraciones para TNT Sports.

El delantero de 25 años también aseguró sentirse más goleador en esta etapa, pues Gallardo y su cuerpo técnico le han dado diferentes herramientas para serlo, como estar siempre cerca del área, estar pendiente de las pelotas que queden en rebotes y saber aprovechar los espacios.

“Sabemos que en este club tienes que ganar todos los partidos, te exige estar allá arriba, pelear en todas las canchas, salir a proponer. Esa era la idea y la mentalidad que teníamos. Vinimos a buscar el partido, nos vamos contentos porque nos llevamos los tres puntos y mostramos un buen juego. Es el Trabajo de semana a semana. Hay partidos que la pelota entra y en otros se hace más difícil”, añadió.

Respecto a las rachas negativas que pasan los goleadores, como la que pasó recientemente, Borré dijo: “Es normal, la gente siempre tiene la facilidad de hablar y muchas veces se habla con concepto y sin argumento. En ese sentido estoy tranquilo porque para mí lo más importante siempre ha sido el funcionamiento del equipo, en muchos partidos no he hecho gol, pero el funcionamiento del equipo ha sido muy bueno y eso nos ha permitido ganar muchas cosas. Tengo el respaldo de mis compañeros y se lo que le puedo aportar al grupo”.

Por último, el colombiano dijo que el balón que se llevó a casa será obsequiado a su hija recién nacida, “Esta es para Guadalupe, ahora que crezca que tenga los recuerdos. Voy a dársela a ella para colocarla en el museo”, delcaró posteriormente para ESPN.

Además, dejó una luz de esperanza para los hinchas de River que sueñan con su renovación, pues su contrato vence en junio y por ahora su futuro es incierto. “Estoy contento acá, River me hace muy feliz”, concluyó.

¿Para quién es la pelota, Rafa? Santos Borré, autor de cuatro goles en el 6-1 sobre Godoy Cruz, afirmó que será un regalo y dejó ¿un guiño? sobre su futuro: "@RiverPlate me hace muy feliz". pic.twitter.com/CGK40P1VAx — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 21, 2021

