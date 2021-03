Teófilo Gutiérrez contó qué le pasó el día que lo dejó el avión de Medellín a Barranquilla

Delantero del Junio, Teófilo Gutiérrez. Foto: AFP

Con una sonrisa, ’Teo’ confesó en una entrevista para el programa ESPN Radio Colombia, que ese día fue muy chistoso y a la vez molesto, pues indicó que todo fue por culpa unas compras por las que él no se dio cuenta que el avión ya había abordado a los pasajeros y se quedó sin poder viajar a Barranquilla.

El jugador contó al programa, que ese día él llegó temprano al aeropuerto junto a sus compañeros, pero que hubo un momento en el que se separó de ellos porque quería ir a comprar unas gafas. Eran tantas sus ganas de comprar los lentes, que Gutiérrez en uno de los almacenes se distrajo por completo escogiendo su compra y, cuando regresó a la puerta de embarque, vio que todos sus compañeros ya habían abordado el avión y que este estaba dejando la zona de embarque para ir a despegar.

“Me fui a comprar unas gafitas. Luego pasan los muchachos, tenía el celular en modo avión. Era temprano, eran las siete porque todos habíamos llegado juntos. Me puse a mirar. Me pongo a mirar, me están llamando, corro, pero ya no llego. Me fui por Cartagena y llegué primero que el grupo (risas)”, relató en medio de risas el delantero.

En el momento la rabia lo poseía, pero al relatar el evento lo recuerda con risa y más por todos los memes que resultaron de su impase, por cuenta de sus despiste, entre los cuales, muchos pensaron que ‘Teo’ no había alcanzado a ingresar al avión porque se quedó dormido en el hotel. Sin embargo, este el delantero contó los detalles del cómico episodio.

El pasado lunes, 15 de marzo, los deportistas del Junior se encontraban en el aeropuerto José María Córdoba, en Rionegro, departamento de Antioquia, listos para tomar un vuelo de Avianca rumbo a Barranquilla, tras el partido que habían disputado con Nacional que terminó 1-0 a favor del verde.

Un usuario en Twitter, quien se encontraba en la zona de abordaje del aeropuerto filmó el momento en el que el jugador miraba cómo el avión partía mientras él se quedaba. Lo cual desató un sinfín de burlas y meses en las redes sociales.

Para acabar de ajustar a Teo lo dejo el avión 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/9EHnX99YBi — Alexander Correa (@XanderCorreaF) March 15, 2021

Sin embargo, la burla al jugador se dio porque en la noche del domingo, 14 de marzo, protagonizó un incidentes en el encuentro de la fecha 12 de la Liga Betplay, con el conjunto de Nacional, en el que Gutiérrez, en el campo de juego, le dio un cabezazo a Jarlan Barrera, dicha agresión que fue captada por las cámaras del VAR hicieron que ‘Teo’ fuera echado con tarjeta roja directa.

El problema de agresión se dio porque en el minuto 64, cuando Yerson Mosquera, del Atlético Nacional, fue expulsado por una fuerte entrada sobre Dídier Moreno. Entonces, en el momento del reclamo hubo un encontronazo entre los futbolistas de ambos equipos, del cual se vio el rifirrafe entre que Teófilo Gutiérrez, delantero de Junior, que empujó y le dio un cabezazo a Barrera.

"Papi, yo no hice nada" 😂🤣



¡Qué momento nos regalas, Teo!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/RR8LXHKPT4 — Win Sports Tv 💪🏠 (@WinSportsTV) March 15, 2021

Luego de contar del imprevisto que vivió en el aeropuerto, Gutiérrez también aprovechó para decir en el programa de ESPN que se arrepiente de su acción en el partido, cuando violentó a Jarlan Barrera y le dio un cabezazo, por lo que él mismo pidió disculpas públicamente.

SEGUIR LEYENDO