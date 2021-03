Nuevo colado: funcionario en Medellín se aplicó a sí mismo la vacuna contra el covid-19

/ Captura de pantalla

Este sábado 20 de marzo se registró un nuevo caso de colado en el Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19. En esta ocasión se trataría de Braulio Hurtado Romaña, funcionario administrativo de Metrosalud, en Medellín, quien puede ser visto en video mientras se vacuna a sí mismo, aparentemente con un biológico contra el virus.

Según se puede ver en el material, publicado en las que serían las redes sociales del funcionario, se trata de la primera dosis del biológico de Pfizer y BioNTech. De hecho, mientras se la aplica, se escucha cómo el hombre admite que “Esta es la vacunita de Pfizer ¿si? Primera dosis”, mientras habla con otra funcionaria de la institución.

De igual forma, se puede observar que el hombre tampoco parece tener más de 60 años, por lo que de ninguna manera califica para ser inmunizado dentro de las dos primeras etapas habilitadas por el Gobierno nacional. Tampoco contaría con el entrenamiento como vacunador, por lo que también rompió todos los protocolos técnicos y de bioseguridad establecidos para el proceso de inmunización contra la enfermedad.

Según la emisora Blu radio, Hurtado Romaña es auxiliar técnico del área de Salud de dicha empresa social del Estado y se habría aplicado la vacuna de la farmacéutica norteamericana el pasado viernes 19 de marzo, en la sede de San Javier, donde trabaja desde agosto del año 2015. El mismo ha sido funcionario público en instituciones de salud desde 1993, de acuerdo con Función Pública.

El hecho, que generó indignación en redes sociales, fue rechazado por la dirección de Metrosalud, que a través de un comunicado informó que abrirá una investigación al respecto: “se tomarán las medidas necesarias que posteriores a la investigación y análisis realizado se requieran y así evitar que cualquier hecho altere el proceso de inmunización que actualmente se realiza en la Institución”.

También se pronunció el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien señaló que Hurtado Romaña podría terminar procesado por sus acciones. Según dijo a la emisora colombiana, “reconocemos esto como muy grave, esta persona podría pagar hasta tres años de cárcel, así como cualquier persona que robe o manipule vacunas y se las quiten a las personas que lo necesitan. Recordemos que estas vacunas tienen que ser aplicadas a mayores de 80 años en la primera etapa y en esta segunda a mayores de 60 años”.

No sobra mencionar que las penas no son solo carcelarias, sino también pecunarias y pueden llegar hasta los 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes para las personas naturales.

El escándalo se suma al de Coopsalud, otra IPS de Medellín que la semana pasada vacunó a 53 funcionarios administrativos antes que a su personal médico de primera línea. Los hechos fueron corroborados por Roger Bedoya, gerente de la institución, quien le contó al diario El Tiempo que efectivamente el 24 por ciento de los funcionarios de esa área ya fueron inmunizados en contra de la peligrosa enfermedad. El directivo insistió en que no se trata de un error o un acto malicioso por parte de la institución.

Por el contrario, dijo haber recibido un listado en el que “estaba yo como gerente y le dije: ‘no estoy de acuerdo con este listado porque el 24 por ciento de las personas que estaban allí eran administrativas’ y les manifesté que no estaba de acuerdo y se lo dije a un ente territorial a través de una reunión que hice por videollamada y desde allá me dijeron que no puedo cambiar el listado”.

A diferencia de lo sucedido en Metrosalud, este caso está asociado a un error en las bases de datos que priorizan al a población. No obstante, ya se encuentra siendo investigado por la Contraloría.

