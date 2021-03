La reforma tributaria llegará al Congreso de Colombia “en los próximos días”

Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla , durante la Asamblea del BID. / Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Todo parece indicar que la llegada de la nueva reforma fiscal al Congreso de Colombia está a la vuelta de la esquina. Al menos así lo señaló este sábado 20 el ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, durante la instalación de la reunión anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y BIDInvest, para la que fue escogido como presidente.

“El ajuste ordenado que debemos construir hacia adelante, requiere la pronta recuperación del crecimiento económico, el empleo y los indicadores de bienestar ciudadano. Sin un crecimiento económico sostenido, este aumento significativo de la deuda pública desembocará trágicamente en una nueva crisis de la región. En el caso específico de Colombia, en los próximos días abordaremos la discusión de una serie de reformas que hemos denominado Solidaridad Sostenible”, dijo el ministro durante su intervención en la asamblea.

Con estas, agregó, se busca que el país alcance ajustar de manera ordenada las finanzas públicas, haciendo énfasis en la protección de la población más vulnerable, la financiación con impuestos solidarios y el apoyo a la actividad privada y al empleo.

Se refiere, por su puesto, a la reforma que su cartera viene preparando desde el año pasado como parte del plan de recuperación económica que requiere el Estado tras la pandemia y que, según un confidencial publicado por la Revista Semana, llegará al Congreso de la República el próximo martes 23 de marzo.

“La crisis derivada por la covid-19 nos dejó claro dos lecciones: la primera, que al menos en Colombia la red de protección social tiene que mejorar mucho; la segunda, que contamos con dos activos muy importantes que facilitan estas mejorías: uno, el capital humano encarnado en profesionales de primer nivel, que por décadas enteras han construido un profundo conocimiento del mapa de nuestras vulnerabilidades más extremas. El segundo punto, el uso de las tecnologías de la comunicación y de la información en estrechas alianzas público-privadas”, agregó.

La reforma de Carrasquilla ha sido un tema reiterativo en la actualidad nacional a lo largo de 2021. Solo el pasado viernes hubo en escandalo ante la posibilidad de que aquellos colombianos que ganan más de 2 millones de pesos tuvieran que pagar el impuesto de renta.

La tarea de desmentir el rumor recayó sobre el el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, quien señaló que no es cierto que las personas que ganen más de ese salario tengan que pagar el impuesto como parte de la reforma fiscal que prepara la cartera económica. Sí tendrían, en cambio, que reportar sus ganancias.

“Debería declarar renta una persona que gane más de dos millones de pesos, no sabemos si va a quedar así (en la reforma), pero sí debería declarar, eso sí, una persona que gane 2 millones de pesos no va a pagar renta mientras que una que gane cuatro millones de pesos estoy convencido que debe pagar”, aclaró el funcionario horas después de una entrevista concedida a La FM y en la que dijo que todavía no estaba definido qué iba a pasar con dicha población. Actualmente, esa obligación es solo para los colombianos que reciben más de 5 millones.

La anterior se le sumó a otra información que rezaba que los productos de la canasta básica familiar también iban a tener IVA, cosa que tuvo que solucionar el presidente Iván Duque. “Le pedí al equipo del Ministerio de Hacienda que no impongamos ningún gravamen a los productos básicos de la alimentación colombiana (ni) a los servicios básicos de la familia, y que busquemos otras herramientas creativas y equitativas”.

Con todo, Carrasquilla agradeció a los gobernadores del BID haberlo elegido como presidente de la Asamblea y a dicha entidad por distinguir a Colombia y señaló que “La salud pública, protección social y empleo son los grandes retos de la región, que tenemos después de que los países se vieron obligados por la pandemia a grandes financiamientos. Sólo con un gasto ordenado podemos avanzar en el crecimiento económico que es el motor de la reactivación”.

