Mujer fue atacada con ácido en el Meta; el autor hasta ahora es desconocido

Mujer atacada con ácido en Bogotá, Colombia REUTERS/Luisa Gonzalez

En el municipio de La Macarena, al sur del departamento del Meta se investiga el presunto crimen de un hombre que le habría lanzado ácido en la cara y el cuerpo a una mujer. Por ahora la Policía de la región confirmó el hecho e identificó que se trata de una joven de 21 años, reportó La FM.

“El hecho se registró a eso de la medianoche de este jueves cuando una persona al parecer de sexo masculino, abordó a la víctima y le arrojó la sustancia en el rostro”, señaló Óscar Fernando Daza Suarez, comandante de la Policía del Meta. Se desconoce si el hombre tendría alguna relación o conexión con la víctima, teoría que no se descarta. El presunto atacante no ha sido capturado.

Después de los hechos la joven fue trasladada a un centro médico, ahí declararon que sus quemaduras eran de primer y segundo grado en la lengua, la cara y el pecho, por lo que será enviada a Bogotá para recibir una intervención quirúrgica en un lugar especializado en quemaduras, reportó La FM. Por ahora el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Criminal de la Fiscalía General de la Nación se encargará del caso.

“Este lamentable suceso se encuentra en etapa de investigación, con el propósito de establecer el autor material de este repudiable hecho”, comentó Daza Suárez.

El caso de Derly Lucía Tangarife

Hace unos días una joven causó conmoción en redes sociales luego de relatar la historia de como su una mujer en complicidad con otra, le arrojaron ácido en el rostro. Derly Lucía Tangarife Tamayo, de Bogotá, contó la experiencia que vivió por parte de estas dos personas.

Ese día ella iba en la moto con su novio y estaba esperando que él volviera de hacer una diligencia y una mujer se le acercó por la espalda y le lanzó el químico en el rostro. Después, según afirma la Fiscalía, se habría encontrado con otra mujer y emprendieron la huida.

“Me ocasionó heridas en mi cara, cuello y piernas, tuve quemaduras de segundo grado profundo”, afirmó Tamayo en sus redes sociales. Además le agradeció a sus seguidores por el apoyo que le han dado. “Ha sido un proceso difícil donde he llorado y gritado preguntándome por qué tenía que suceder esto. Pero ya con el pasar el tiempo después de 3 meses en que sucedió este suceso que marcó mi vida para siempre me doy cuenta que Dios permite más no causa el dolor, y por alguna razón sucedió”, expresó.

Dos semanas después Ingrid Katherine Parra Sierra y Paola Andrea Moreno Flórez fueron capturadas por la Policía judicial de la Sijín por los hechos y la Fiscalía les imputó los delitos de lesiones con agentes químicos, acido y/o sustancias similares, pero ninguna aceptó los cargos. Al parecer su propio novio habría mandado a cometer el crimen y posteriormente, se suicidó.

a Secretaría de la Mujer de Bogotá maneja estos pasos para atender casos parecidos que conozca o de los que sea víctima:

Llame a línea 123 o a la línea o medio que cumpla con esta función en su lugar de residencia, con el fin de activar los sistemas de atención de emergencias disponibles, a la Policía Nacional o a los Bomberos. En la llamada se debe explicar dónde ocurrieron los hechos, dando un punto de referencia fijo, facilitando la llegada de las autoridades y finalmente explicar lo más rápido posible la situación describiendo personas afectadas, grado de daño, si hay personas desmayadas o incluso presuntamente muertas y debe esperar las instrucciones de la línea de emergencias.

SIGA LEYENDO