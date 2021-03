La hinchada del Junior pasó del odio al amor con Teófilo Gutiérrez

El pasado 15 de marzo se disputó la fecha número 12 de la liga Betplay 2021 donde se enfrentaron Atlético Nacional y Junior. En este partido hubo varias jugadas e inhabilitaciones por parte del VAR que causó que la temperatura del partido aumentara con el paso de los minutos.

Sobre el minuto 66, en medio de la discusión por la tarjeta roja, Jarlan Barrera y Teófilo Gutiérrez fueron los protagonistas del partido por un enfrentamiento en el que Gutiérrez intentó darle un cabezazo a Barrera, lo que ocasionó que el jugador de Júnior también se fuera expulsado por decisión del VAR.

Por este comportamiento le llovieron críticas a Teo Gutiérrez. Sobre esto el director técnico del Junior, Luis Amaranto Perea, comentó que: “Teo es un hombre grande y en situaciones como estas sabe que el VAR revisa todo. Tenemos que ser más inteligentes. No sé qué pasó porque estaba pendiente de otras cosas, pero si él se equivoca y es roja, pues es roja. Tenemos que revisarnos, no podemos echarle la culpa de las equivocaciones a quien no lo tiene. Tenemos que asumir y miraremos realmente qué pasó con Teo en este caso. Si él se equivocó, es un error muy importante”.

Unos días después Teófilo Gutiérrez se pronunció al respecto explicando que se dejó llevar por el momento ya que, para él, el penal era una injusticia del VAR. “El carácter no se construye con los pies, se desarrolla con la cabeza. Mi cabeza se quedó con la injusticia del VAR al anular lo que justamente conseguimos con los pies. Lamento mucho lo ocurrido porque más que un equipo somos un cuerpo de jugadores y como cuerpo, el error de un miembro afecta a todos. Esto también lo superaremos y saldremos victoriosos”, escribió el atacante en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

Ayer, en la segunda fecha de la Copa Libertadores, Junior se enfrentó contra Caracas de Venezuela. Este partido terminó con un marcador de 3-1, en el que los protagonistas de los goles fueron Borja, Teófilo y Pajoy.

El camino del triunfo lo abrió hoy Borja, que a tres minutos de cerrar el primer tiempo marcó de cabezazo a pase de Fabián Viáfara. La segunda diana fue obra Teófilo Gutiérrez, el otro artillero del equipo, que capitalizó a los 75 minutos un contragolpe iniciado en su propio campo. A cinco minutos del final Caracas descontó a través del Samson Akinyoola, de tiro penalti, pero cuatro minutos después John Pajoy puso el 3-1 definitivo.

Por el gran juego del número 29 del equipo tiburón las redes sociales se llenaron de comentarios positivos. “Cuando ‘Teo’ quiere jugar marca mucha diferencia”. “Qué placer ver jugar a Teófilo”. “Qué jugador de fútbol es don Teófilo Gutiérrez”. “El Teo jugó lo que quiso”. Esos y otros más fueron los apuntes que se leyeron en Twitter, especialmente de seguidores de Junior.

🇨🇴💥⚽ Teofilo Gutierrez starts and finishes a swift @JuniorClubSA counter with great composure! #Libertadores pic.twitter.com/wS8lFSEi0A — CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) March 18, 2021

