“Estoy en pie, aprendiendo a ser valiente”: Felipe Arias sale de la UCI

Felipe Arias, presentador y periodista colombiano. Foto: Colprensa.

El pasado 11 de marzo, el presentador del noticiero del Canal RCN Felipe Arias tuvo que ser hospitalizado de urgencia tras presentar un problema en su corazón. El comunicador, nacido en Manizales, se ha venido recuperando en los últimos días, sin embargo, su familia pasó por momentos de angustia cuando fue ingresado a una Unidad de Cuidados Intensivos.

Luego de varios días en la UCI, este miércoles 17 de marzo, el presentador hizo saber a sus seguidores que ya lo peor había pasado y aprovechó para dar gracias a todos los que han estado pendientes de su avance.

“Dios me está dando una segunda oportunidad de vida. Ya salí de cuidados intensivos. Gracias al excelente grupo de médicos y al poder de las oraciones de cada uno de ustedes voy avanzando. Estoy en pie, aprendiendo a ser valiente. No me rindo”, escribió Arias a través de su cuenta de Twitter.

Dios me está dando una segunda oportunidad de vida. Ya salí de cuidados intensivos. Gracias al excelente grupo de médicos y al poder de las oraciones de cada uno de ustedes voy avanzando. Estoy en pie, aprendiendo a ser Valiente. No me rindo🙏 — Felipe Arias (@FelipeArias71) March 17, 2021

La primera en dar noticias de Felipe fue su esposa, Viviana Montenegro, quien conmovió a sus seguidores con las palabras dedicadas a quien ella califica como el amor de su vida.

“Amor mío de mi vida, Dios nos unió hace 20 años y estaremos juntos con Su ayuda en todos los momentos felices que nos permita vivir, y en todos los momentos difíciles por los que tengamos que atravesar. Eres un hijo amado de Dios y estamos en sus manos benditas. Confiemos en Dios y en su infinita misericordia. La virgen María te protege”, escribió la exreina de belleza.

Después de varios días desde que tuvo que ser internado en la clínica, su esposa entregó, el pasado 15 de marzo, un nuevo parte médico sobre el estado de salud del presentador colombiano. Agradeciendo por las oraciones y mensajes de apoyo que han recibido, la mujer confirmó que fue sometido a un segundo cateterismo cardíaco y está recuperándose.

“Hoy (15 de marzo) tuvo el segundo cateterismo cardiaco y gracias a Dios todo salió muy bien. Sigue en UCI, estable, monitoreado y recuperándose”, informó a través de la cuenta oficial de Instagram del presentador, de 49 años.

Arias es reconocido por ser presentador del Canal RCN, cargo que desempeña desde 2002 y que lo ha catalogado como uno de los periodistas más destacados del país.

Asimismo, fue presentador del espacio noticioso “Cuatro Caminos” del mismo canal, que se emitió hasta marzo del año pasado, y pionero de la sección “CazaNoticias”, en el que da voz a las denuncias de los ciudadanos con su particular y recordada frase ‘no se quede callado, denuncie’.

Su gran trayectoria lo hicieron ganador, en 2018, de un premio Tv y Novelas como Mejor Presentador de programa. Pero Arias no solo incursiona en el mundo del periodismo, pues hace unos meses lanzó junto a su hijo, Pablo, la marca de zapatos Felipe Arias Shoes Colection, con la cual busca ayudar a artesanos zapateros colombianos.

“Soy amante de los buenos zapatos. Con esta marca estamos ayudando a un grupo de artesanos zapateros colombinos. Son hechos a mano, 100% cuero, muy confortables”, escribió en una de las publicaciones.

