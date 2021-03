“Ella me despierta mucha admiración”: Aida Victoria Merlano le echa flores a Epa Colombia

Aida Victoria Merlano y Epa Colombia.

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Aida Victoria Merlano, hija de la excongresista Aida Merlano, fue cuestionada sobre cuál era su opinión de Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’, a lo que la influencer respondió que “admira” a la empresaria.

El juego realizado por Merlano a través de su red social, consistía en que sus seguidores debían dejarle en la caja de preguntas de Instagram los nombres de personas sobre los que ellos quisieran que la influencer diera su opinión.

Así, fue como un seguidor cuestionó a Merlano sobre el concepto que tenía de la también influencer y empresaria Epa Colombia. Aunque la hija de la excongresista aclaró que en un inicio no le caía muy bien, señaló que en la actualidad el esfuerzo que ha hecho Daneidy Barrera en sus redes sociales para inspirar a los colombianos y además el trabajo que ha realizado con su emprendimiento le ha hecho sentir admiración por ella.

“Siéndote muy sincera, ella en un principio a mí no me caía muy bien por una serie de comentarios desacertados que hizo hace algún tiempo en un en vivo de Yina Calderón, pero desde ese momento hacia acá yo he visto en ella una madurez increíble”, expresó Aida Victoria Merlano.

La influencer además añadió que en ese sentido, desde hace un tiempo siente admiración por la empresaria, por la manera en la que ha usado sus redes sociales para impulsar su emprendimiento de keratinas en el mercado colombiano.

“Sobre todo me despierta mucha admiración, que ha dado un vuelco a sus redes sociales para mandar un mensaje inspirador”, manifestó Merlano a través de su red social.

De esa manera, la hija de la excongresista colombiana, se suma las voces de apoyo a Epa Colombia, por el ejemplo de superación y trabajo que ha mostrado a Colombia con su su empresa de keratinas. Entre quienes han destacado su trabajo, se encuentran la actriz porno Esperanza Gómez, la también empresaria Manuela Gómez y Vibiana Tejeiro, la mamá de la actriz, Lina Tejeiro.

En la misma dinámica, los seguidores de Merlano, así mismo le preguntaron sobre qué opinión tenía de la también influencer Yina Calderón, al respecto, la hija de la excongresista indicó que solo la había conocido una vez, pero que en esa corta experiencia su concepto de ella había sido que “le caía muy bien.”, dijo Aida en su video de Instagram.

“Mira que a Yina yo solamente la he visto una sola vez en persona, y sin embargo, me cae muy bien, me dejó muchas cosas de esa corta experiencia”, manifestó Aida Victoria.

La influencer, además calificó a Yina Calderón de ser una persona muy inteligente pues le celebraba la capacidad que tenía de hacer fácilmente dinero.

“Primero, es una tipa muy inteligente para hacer billete, tiene mucha visión, y que la clave de sus éxito es que no anda pendiente de la vida de nadie, ella solo esta pendiente de trabajar en lo suyo”, destacó Merlano sobre la influencer colombiana.

Aida Victoria Merlano es criticada por su amistad con Lowe León

En otras noticias, en los últimos días, la influencer colombiana, Aida Victoria Merlano, fue criticada por sus seguidores a través de sus redes sociales cuando a través de un video compartido por sus historias de Instagram mostró que se encontraba compartiendo con Lowe León, la expareja de la influencer, modelo y bailarina, Andrea Valdiri.

La situación se dio cuando en la grabación Merlano mostró que estaba pasando tiempo con su novio Lumar y Lowe, lo que causó indignación en sus seguidores, quienes le expresaron que no dejara que León pasara mucho tiempo con su novio, pues señalaron que se cree que la relación de Lowe y Andrea Valdiri llegó a su fin porque él la engañó. Frente a ello, Merlano se pronunció.

“Yo no opino sobre situaciones que no conozco, yo no conozco el punto de ninguna parte, es más, yo no permito que mis amigos se metan en mi relación, así que yo no opino sobre sus relaciones. Las relaciones son de dos, no hay que darle explicaciones a nadie más, eso me parece normal. Quieren mantener en privado lo que, evidentemente, lo es.”, manifestó Aida Victoria a sus seguidores a quienes además expresó que sentía agradecimiento por Lowe, pues fue una de las personas que sus peores momentos, confió en el trabajo de la influencer.

“Yo podré ser vulgar, grotesca y lo que quieran, pero no soy rastrera y sí soy bien agradecida”, finalizó el tema Aida Victoria.





