MinInterior defendió a Duque y le tiró pullas al líder de la Colombia Humana: “no veo a nadie hablando de que Petro necesita tres períodos en la Presidencia”

Daniel Palacios, exviceministro de Relaciones Políticas y ahora nuevo ministro del Interior. Foto: Ministerio del Interior

Tras la dura polémica que, aún no para, por la propuesta de la Federación Nacional de Municipios (Fedemunicipios) de extender dos años más el mandato del presidente Iván Duque, el ministro del Interior, Daniel Palacios, se refirió al tema, defendió al primer mandatario y le lanzó algunas ‘pullas’ al líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro.

El funcionario del gabinete Duque habló con la emisora Blu Radio y aseguró que el presidente no estaría de acuerdo con extender su período en el Gobierno. “El Gobierno nacional no ha hecho ningún anuncio frente a ampliación de periodo. No ha radicado ningún proyecto, ha explicado claramente cuál es su agenda legislativa y en eso es lo que estamos”, expresó Palacios a dicha cadena radial.

Además, el MinInterior se refirió a la propuesta de municipios y aseguró que a lo que la institución se refiere es “a una ampliación de periodo de los alcaldes para poder unificar el periodo con el del presidente para unificar los planes de desarrollo”, expresó, mientras aseguró que Duque ha sido enfático en que no está interesado en ampliar su período de mandato en Colombia.

En otros temas de su diálogo con Blu Radio, Palacios le respondió al congresista Luis Fernando Velasco, quien denunció que el Gobierno quiere ampliar el período de varios parlamentarios y el MinInterior le dijo que si tiene pruebas de esas acusaciones que “las comparta”.

Además, aseguró que utilizan esa información “para hacer política” de cara a las elecciones del próximo año, donde, además, aseguró que todos ‘le caen’ a Duque, pero nadie se fija en lo que dijo Petro sobre extender, presuntamente, su mandato, si llega a la Presidencia.

“Yo no veo a nadie saliendo a hablar sobre la mención del senador Petro de que necesita tres periodos para cumplir su proyecto político”, cuestionó el MinInterior en Blu Radio.

Frente a este posible alargue de la administración del primer mandatario, la semana pasada varios congresistas y figuras políticas, sobre todo de la oposición, le pidieron a Duque que aclarara si apoyaba o no la propuesta de algunos de sus seguidores.

“Desde el Gobierno nacional hemos presentado una agenda legislativa que está clara, que está socializada, donde tenemos énfasis en materia de corrupción”, agregó.

Uno de los que cuestionó la propuesta fue Humberto de la Calle, quien, por medio de su cuenta de Twitter, trinó: “Duque dijo que estaría solo cuatro años en el poder. Yo le creo, pero como dice el senador Velasco hay rumores sobre injerencias para prorrogar el período. El presidente debe cortar eso de un tajo”.

La respuesta del presidente se conoció gracias a una entrevista que el mandatario le concedió a la Agencia Reuters, en la cual aseguró que no ha comisionado a ninguno de sus funcionarios para que intervengan en ese tema y de esta manera descartó que tenga intención de alargar su período presidencial hasta el 2024.

“Aquí no hay funcionarios de Palacio llamando a nadie sobre todo para hablar de esos temas, nuestra agenda es muy clara, vacunación masiva, reactivación segura, una gran agenda social y la recuperación de las finanzas públicas y ejecutar las obras del compromiso por Colombia (...), yo fui elegido para un periodo de cuatro años del 7 de agosto de 2018 al 7 de agosto de 2022”, dijo Iván Duque para la Agencia Reuters.

Esta confirmación de que no está interesado en extender su periodo presidencial, Duque invalidó los comentarios del senador del Partido Liberal Luis Fernando Velasco, quien fue el primero en hablar al respecto, diciendo que: “Me cuentan que están llamando (a congresistas) funcionarios de altísimo nivel del Gobierno a ambientar esta propuesta. No sigan llamando al Congreso a ambientar estos temas. No quiero creer que el presidente está detrás de esto. No podemos quitarle la soberanía al pueblo con solo el voto de 262 colombianos que estamos en el Congreso”.