“Le zampo una granada”: las duras extorsiones a comerciantes barranquilleros desde la cárcel de Cómbita, en Boyacá

Cárcel La Combita, Boyacá Archivo

En la cárcel de máxima seguridad de Combita, Boyacá, fueron hallados 20 teléfonos móviles en los cuales presuntamente extorsionaban a comerciantes, empresarios y ganaderos al rededor del país. Las llamadas al parecer, se estarían orquestando bajo la orden de Otón Alfredo Peralta Estupiñán, alias ‘Otón’, quien es señalado de liderar una banda criminal conocida como ‘Los Costeños’.

Estos actos delincuenciales se estarían dando con información que manejaban los delincuentes en un cuaderno y ahí tenían los números de celulares, direcciones e incluso mapas de las fincas de las víctimas. Todos estos elementos con los que hacian las extorsiones estaban escondidos en las paredes de las celdas. Según el comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, coronel Henry Yesid Bello, fueron incautadas más de 20 armas blancas.

‘Otón’ habría sido trasladado de la cárcel de máxima seguridad ‘La Tramacúa’ en Valledupar, después de que las autoridades se dieran cuenta que estaba, también, extorsionando personas por vías telefónicas, como revelaron medios locales. Sin embargo, el hombre al llegar a la Combita habría servido con su actuar criminal, extorsionando así a los comerciantes de Barranquilla.

Atlántico en Noticias y Zona Cero conocieron los audios en los que se escucha al líder de esta banda. “No me escriba más o le escribo más, espere que le haga un atentado, le mato un familiar o un empleado y ahí sí me escribe para decirme que me tiene mis 40 millones de pesos, ¿listo? sea hoy, sea mañana o pasado”.

En otro audio ‘Otón’ dice: “mire, vieja, triple hp, pa que le quede claro. Con los tres millones de pesos cómprese dos revólveres y con el que tiene su marido que se paren duro que voy por todos ustedes y toda su hp familia. Con la forma en que me habló ahora la guerra, no quiero plata. Se me van de ahí porque les voy a echar plomo, objetivo militar para la empresa desde ahora”, sentencia en su amenaza.

“Si abres el negocio hoy, te mato un empleado. Al que tenga te lo mato en la puerta, no quiero plata tuya nada, nada. El que esté montado en el hp carro le zampo una granada. Si sabes que las granadas en San Nicolás son a 40 mil pesos. Te me largas de ahí”, concluyen los audios conocidos también por el Diario la Libertad.

Además especifican que además de las llamadas les están enviando panfletos a los comerciantes para intimidarlos. En uno de esos mensajes les dicen “Es el tercer llamado que se le hace. Si no nos llama en 20 minutos a este número, aténgase a las consecuencias o sino se le mete una granada”.

“Oficina Los Costeños, este es un comunicado de José Guerra. El que haga caso omiso al llamada tendrá en cuenta que el militar José Guerra lo declara objetivo militar. Que se atenga al siguiente llamado, ‘Los Costeños’, plan pistola. Por estos hechos se les adelanta proceso judicial a nueve internos.

El operativo fue adelantado por integrantes del Gaula de la Policía de Boyacá, el Esmad y miembros de la guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), conoció La W Radio.

Mujer que asfixió a su hijo en Barranquilla fue enviada a la cárcel

Durante una audiencia virtual, este martes 9 de marzo, Nini Johanna Martínez, de 40 años, señalada de asfixiar a su hijo de siete años en Barranquilla, no aceptó los cargos de homicidio agravado imputados por la Fiscalía.

Durante la diligencia el fiscal solicitó medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario contra Martínez, petición que fue aceptada por el juez y la envió a la Cárcel El Buen Pastor de la capital del Atlántico.

La Policía Metropolitana de Barranquilla, en vocería del general Diego Rosero, dio a conocer después que la mujer intentará quitarse la vida.

“Al parecer había un inconveniente de esta mujer con su pareja sentimental, decide tomar esa fatídica decisión, e incluso atentó contra su vida al ingerir unas pastillas; sin embargo, no le causaron el efecto esperado. Posteriormente, se trata de cortar en su muñecas, pero tampoco lo logró”, indicó el general Rosero.

