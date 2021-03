Enfermeras que sufrieron desmayos y convulsiones luego de vacuna contra el covid-19 fueron dadas de alta de clínica de Montería

Este martes 16 de marzo, se conoció que las enfermeras Yeidis Johana Pérez Martínez, oriunda del Sahagún y Erica Miranda, de Montería fueron dadas de alta, luego de presentar convulsiones y desmayos tras recibir la vacuna contra el covid-19 y ya están en sus hogares.

De acuerdo con RCN Radio, los médicos que las atendieron decidieron darlas de alta luego de ver mejoría en su salud tras permanecer hospitalizadas varios días en la clínica Montería.

Las profesionales de salud aseguraron que todavía tienen mareos, dolores de cabeza, debilidad en piernas y se les dificulta caminar, por lo que necesitan de apoyo familiar para hacerlo.

Los galenos recomendaron reposo y ser muy estrictas con los medicamentos que les recetaron para tratar sus dolencias.

“No puedo caminar bien, debo hacerlo con otra persona, pues mi estado de salud ha estado peor, los médicos me dijeron que tengo cita con ellos en tres semanas”, sostuvo Yeidis Pérez.

Ayer llamé al neurólogo porque no soportaba un dolor de cabeza, entonces me mandó un medicamento, pero en las farmacias del municipio de Sahagún no se pudo conseguir.