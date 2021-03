En cuestión de un minuto, enfermera vacunó dos veces contra el covid-19 a una mujer de 92 años

A los tres casos de vacunación contra el covid-19 al parecer con jeringas vacías reportados los últimos días, se sumó una nueva irregularidad en la inmunización de una colombiana, dada a conocer este 17 de marzo. Se trata de una mujer de 92 años a quien en menos de un minuto se le aplicaron dos dosis del biológico, en Neiva (Huila).

Rosalba García Márquez fue la adulta mayor vacunada con las dos dosis del laboratorio chino Sinovac el pasado viernes 12 de marzo, en el Hospital Canaima, aunque el caso fue difundido hasta este miércoles.

La situación se presentó así: Rosalba acudió al Hospital Canaima pues, vía telefónica, la ESE Carmen Emilia Ospina la citó para la inmunización. Ella fue en compañía de una de sus hijas, Nubia, quien por temor a las agujas se retiró momentáneamente, mientras le inyectaban el bilógico contra el covid-19 a su progenitora; no obstante, otra familiar, la esposa de un sobrino, quedó pendiente.

Una vez aplicada la vacuna, a eso de las 6 p. m., Rosalba continúo sentada, esperando a que se cumplieran los 30 minutos de observación. Pero no pasó siquiera el primero de ellos cuando, según la inmunizada, la misma enfermera que le aplicó la primera dosis le subió la manga del brazo y la volvió a inyectar.

“La misma enfermera me metió dos chuzazos<b> </b>y en el segundo, que me dolió un poco, boté sangre y hasta empapó el algodón”, le dijo Rosalba a el periódico El Tiempo.