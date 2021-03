Balance de las protestas en Urabá: cuatro personas heridas, una tractomula incinerada y daños en infraestructura

Cerrada se encuentra la vía Mutatá- Medellín debido a protestas de comunidades étnicas y campesinas del Urabá antioqueño. Foto: Mutatá Estéreo.

Alegando el incumplimiento del Gobierno frente a sus necesidades, en aspectos como salud, educación y vías, campesinos y voceros de comunidades étnicas del Bajo Atrato Darién, Riosucio y Belén de Bajirá arribaron a Mutatá, en el Urabá antioqueño, donde desde horas de la noche, del pasado lunes 15 de marzo, han mantenido un bloqueo en esa vía que comunica con Dabeiba y Medellín, los que al final se tornaron violentos dejando varios daños y heridos.

De acuerdo con lo informado por Blu Radio, las protestas, que iniciaron pacíficamente, han registrado algunos disturbios y enfrentamientos con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), uno de ellos se vivió álgidamente durante la toma del puente en Mutatá que comunica con el sector El Tigre, en el cual se detuvo el tráfico en la zona que comunica al Urabá antioqueño con el chocoano.

El paro se convirtió en un campo de batalla cuando los pasajeros de uno de los buses detenidos en la vía nacional sufrieron lesiones después que unos manifestantes apedrearan el vehículo.

La alcaldesa de Mutatá, María Exilda Palacios, dijo que cuatro personas resultaron heridas en los enfrentamientos con la fuerza pública y que varios vehículos y locales comerciales de las zona fueron vandalizados, entre ellos una tractomula que fue incinerada.

Tractomula quedó incinerada en protestas en Mutatá, Antioquia. Foto: Mutatá Estéreo.

Estos actos de violencia obligaron a que la alcaldesa de Mutatá, María Esilda Palacios, acudiera a los medios de comunicación del departamento de Antioquia para puntualizar que los habitantes de su municipio no tienen relación con las manifestaciones.

Asimismo, la mandataria rechazó los actos violentos y vandálicos y les recordó a los manifestantes que sus necesidades deben ser resueltas por el gobierno nacional y chocoano y no por la Gobernación de Antioquia.

“Las peticiones que hacen es con respecto al Chocó y se vienen para un pueblo bien necesitado hacer daños, porque aquí dañaron parte de la Alcaldía, el coliseo y el colegio porque dicen que es una vía estratégica, para generar impacto y llamar la atención para que les cumplan”, señaló la mandataria, según lo informado por Blu radio.

Con respecto al creciente ambiente de violencia en Mutatá, Palacios declaró para RCN Radio que “La situación aquí está muy difícil, hay Policía, Ejército. Es muy complicado porque este municipio tiene muchas necesidades y no tiene como atender una situación de estas; los manifestantes atacaron la sede de la Alcaldía, el coliseo, varias viviendas y un colegio”.

La alcaldesa reveló que el conductor de uno de los camiones de carga incinerados por los manifestantes, tuvo que ser trasladado a un centro asistencial porque sufrió afectaciones psicológicas al perder su vehículo.

Pero ante los señalamientos de vínculos con actores armados, uno de los líderes del paro, quien pidió reserva de su nombre a RCN Radio, aclaró los motivos de la protesta social: “la comunidad se cansó de que nos incumplan. Nosotros no somos guerrilleros, no somos paramilitares, no somos delincuentes, somos campesinos que estamos pidiendo que se respeten nuestros derechos que han sido vulnerados por años”.

Los argumentos de fondo, de acuerdo con los manifestantes, son los incumplimientos del Gobierno Nacional ante los compromisos pactados en una mesa de concertación: cierre del centro médico en Belén de Bajirá, deterioro en las vías entre Antioquia y Chocó, poca oferta educativa para los menores de edad, son los reclamos que, aseguran, los condujeron a las vías de hecho.

El comandante de la Policía de Urabá, Coronel Heinar Giovany Puentes, había advertido a los líderes de la protesta social que el paro podría salirse de control, por lo que el alto oficial tomaría las medidas de hecho necesarias para controlar la crisis.

“Estas situaciones de vía de hecho se habían anunciado y se les había indicado a los líderes sociales cuáles eran las consecuencias que se iban a tener en el territorio si hacían esta movilización. Lamentablemente no las tuvieron y estas son las consecuencias que frente a la movilización que se hizo se está presentando. Donde los mismos líderes han informado su incapacidad para sostener a las personas que ellos convocaron para la movilización”, detalló el Coronel Puentes a RCN Radio.

