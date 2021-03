Así reaccionó Luis Fernando Muriel ante la derrota del Atalanta en la Champions

Soccer Football - Champions League - Round of 16 Second Leg - Real Madrid v Atalanta - Estadio Alfredo Di Stefano, Madrid, Spain - March 16, 2021 Atalanta's Luis Muriel looks dejected after Real Madrid's Marco Asensio scored their third goal REUTERS/Juan Medina

Luego de la eliminación del Atalanta en la Champions League en el partido contra el Real Madrid, Luis Fernando Muriel habló para los medios de comunicación italianos donde contó que su gol no significó nada. El jugador colombiano marcó el gol de su equipo en la derrota 3-1 en el estadio Alfredo Di Stéfano.

“La consigna de nosotros siempre fue hacer dos goles para poder pasar en la eliminatoria. El hecho de que nos hayan marcado el primer gol no cambiaba nada nuestros planes. En el segundo tiempo salimos a buscar esos goles que nos dieran la clasificación”, dijo Muriel al acabar el partido, en declaraciones a la televisión italiana “Sky Sport”.

El delantero colombiano fue crítico con la derrota de su equipo y destacó uno de los momentos clave que cambió el rumbo del encuentro, “nos corta las piernas la jugada del segundo gol, en la que perdimos el balón y nos cobraron el penal. Sentimos más difícil la cosa aunque tratamos de seguir adelante creando ocasiones, pero finalmente nos vamos con las manos vacías”.

Por otro lado, Muriel destacó la jerarquía del Real Madrid y aclaró que su equipo se mantuvo fiel a su estilo, “cuando se juega con estos equipos toca hacer un partido casi perfecto. En la serie cometimos algunos errores que nos costaron la eliminación. Siempre quisimos hacer nuestro juego, presionamos y creamos ocasiones. Como te digo, cuando se cometen errores frente a un equipo como el Real Madrid te lo cobran siempre”.

Y se refirió a su contrincante diciendo que le asombró la capacidad y la serenidad de asumir unas eliminatorias. “Del Madrid seguro que me impactó su capacidad de jugar incluso cuando presionábamos fuerte. Siempre combinaban bien, lograban salir de nuestra presión de forma fácil. Esto es lo que se me quedó en la mente. Además, es un equipo que juega una eliminatoria como claro favorito, que en caso de derrota tendría muchos problemas, y que haya jugado con esa serenidad me impresionó”.

En esta derrota Luis Fernando Muriel quedó con el sabor del desagrado. ”El disgusto es grande, hasta el primer gol estábamos haciendo el partido que queríamos. Ese gol nos quitó convicción”, dijo, al referirse al 1-0 del Madrid, anotación que se dio por la jugada de Benzema por la asistencia de Modric tras un pase equivocado del arquero del atalanta, Marco Sportiello.

Y sobre la opinión de su gol comentó que: “En ese momento uno no piensa nada. Luego de marcar el gol, no significaba nada. Quería en los últimos minutos intentar crear algo diferente a ver si se podía dar vuelta a la situación pero faltaba muy poco tiempo. Personalmente es algo lindo, que no me sabe a nada luego de la eliminación”.

Sobre el gol de Luis Fernando Muriel

En el minuto 83, el delantero pidió el balón luego de una falta de Raphaël Varane sobre Cristian Gabriel Romero. El ‘9’ colombiano cobró por encima de la barrera y clavó el balón cerca del ángulo, donde el arquero Thibaut Courtois no tuvo opción de no permitir la jugada.

Este gol llevó a que Luis Fernando Muriel se convirtiera en el séptimo jugador colombiano en anotarle al Real Madrid en partidos oficiales. Esto empezó en el 2012 con Radamel Falcao García cuando vestía la camiseta de Atlético de Madrid y que también escribieron Carlos Bacca, el jugador que más veces le ha anotado al equipo Merengue, Humberto Osorio Botello, Roger Martínez, Cucho Hernández y James Rodríguez, entre otros.

Seguir leyendo: