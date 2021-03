Yeferson Cossio se encuentra en proceso legal “feo” tras agresión en Medellín

En redes sociales se hizo viral un video del joven Yeferson Cossio, esta vez filmado por una mujer que asegura que el ‘influencer’ agredió a su esposo. Al parecer, esa discusión se convertirá próximamente en un proceso judicial.

En las imágenes, la mujer dice que: “Este disque es el Youtuber famoso que atacó a mi esposo”, mientras el hombre, quien sería el compañero sentimental de la que graba el video, le grita alterado a Cossio: “Qué influencia tan bonita la que es”, “da vergüenza”.

El influencer, como se aprecia en el video grabado en el parqueadero de un almacén público en Medellín, se mantiene recostado contra una pared de vidrio, rodeado de guardas de seguridad que tratan de controlar la situación. En medio de la discusión, Cossio hace retadores gestos de lanzar besos a las personas que alegan en su contra.

El hombre le recrimina, aparentemente por “haberse metido con una dama”, y la mujer complementa en la narración que él y los amigos, supuestamente, la insultaron y le llamaron “gorda, hp”, lo cual habría provocado el altercado entre los personajes que aparecen en la grabación. Yeferson y los amigos niegan con la cabeza que eso haya sucedido.

'Influencer' Yeferson Cossio, que se había implantado senos, fue acusado de agresión

La cuenta de Facebook llamada Videos Virales Medellín dice que los dos involucrados se cruzaron en una escalera eléctrica y el hombre le rozó el pecho a Cossio sin intención, situación que desencadenó la reacción violenta, porque supuestamente el influencer se sintió “acosado sexualmente”.

Yefferson aparece sin los implantes de senos que se había puesto a inicios de mes por un supuesto reto viral. El pasado 11 de marzo aseguró en redes sociales que se quitó las siliconas mamarias, en una operación dolorosa, por lo que en el momento de la agresión, su piel continuaría resentida de las intervenciones estéticas.

En una respuesta publicada en sus historias de Instagram, Cossio afirmó que “no le gusta la polémica”, pero recientemente lo sigue. Todo esto se habría desatado después de los implantes mamarios que le dieron fama nacional.

“Primero fue lo de las tetas, después una cosa de la que no puedo hablar aquí libremente porque pues hay un proceso legal feo, maluco, les va a saber a mierda, entonces mi abogada no me deja hablar”, señaló Cossio en sus redes sociales.

El joven aseguró que va a ser un proceso “absurdo” y agregó que tiene un video del hombre en el que le dice que “lo iba a matar”, pero no lo va a publicar hasta que la abogada personal le dé autorización. “No lo voy a subir, todo eso va para la Fiscalía”, aseguró.

En la historia de Instagram, el creador de contenido imitó el acento de la persona con la que sostuvo la discusión y, remedándolo, repite las palabras que supuestamente le dijo. “El man es un costeño, yo ya sé quién es, a mí me tomó 10 minutos localizarlo. Me decía: Yeferson Cossio, quedate acordando de mi cara porque te voy a matar”.

Yeferson Cossio se defiende de acusaciones de pareja de casados que afirma que los golpeó e insultó. pic.twitter.com/YewW49KzhS — Chismes Colombia (@ChismesCol) March 14, 2021

El influencer afirmó que solo resta que la abogada le dé luz verde para compartir con sus más de tres millones de seguidores en redes sociales las imágenes que supuestamente conserva de la discusión que protagonizó y ahora lo tiene envuelto en problemas judiciales.

De llegar a los estrados la viral discusión, cada uno se acusará mutuamente de haber iniciado la agresión, como quedó consignado en los videos y reacciones posteriores. Pero sin duda, la polémica continuará sumando seguidores al influencer antioqueño quien, aunque afirmó en el Programa Lo Sé Todo que no se involucra en polémicas por dinero, reconoció que le aumentan la fama.

A ese programa del Canal Uno le contó que gana 15 millones de pesos al día, pues cobra 5 millones por una historia de Instagram y recibe al menos tres solicitudes de pauta diariamente, sin contar con los trabajos que realiza en sus otros perfiles de internet.