Polémica en Cali: alcalde se retira de discusión, en moto y sin casco, luego de que su conductor chocara a ciudadanos

Discusión con el alcalde de Cali por carro oficial que golpeó a moto. Foto: captura de pantalla.

Las polémicas durante la administración de Jorge Iván Ospina en Cali han sido comunes desde que llegó al poder en 2020 y tal parece que no cesan. Desde este lunes se viralizó un video en redes sociales en el que se observa al mandatario negociar con motociclistas y residentes del barrio Siloé, al occidente de la ciudad, a los que el conductor de la camioneta en la que viajaba los habría embestido.

Ospina visitó ese barrio vallecaucano para evaluar la difícil situación que enfrentan las familias de ese sector por cuenta de las fuertes lluvias que azotan al país desde hace unos días. Tras terminar su visita en Siloé, la camioneta en la que se transportaba se estrelló con una moto, lo que ocasionó que varios caleños se aglomeraran alrededor de la escena y, al ver que el alcalde de su ciudad protagonizaba el incidente, decidieron grabar el momento con sus celulares.

Varios internautas publicaron videos y fotos del alcalde mediando con los afectados y aseguran que Ospina les ofrecía $200.000 pesos a los jóvenes para saldar los daños que su conductor ocasionó al estrellar la moto.

En uno de los videos se observa que los motociclistas no quisieron recibirle el dinero a Jorge Iván Ospina debido a que, según se escucha, dijeron: “eso no se van 200.000 pesos. 200.000 pesos no vale el arreglo”, gritó, lo que parece, una de las propietarias del automotor afectado por el empleado del burgomaestre.

El mandatario, al parecer, estaba apresurado y decidió no mediar más con los jóvenes y le solicitó a un hombre con moto que si lo sacaba de Siloé y lo llevaba a un compromiso que tenía.

“Quién me garantiza que me responden (sic)”, se escucha decir a una de las mujeres presuntamente afectadas, a lo que Ospina le responde que “se tiene que ir” y que su conductor se quedará en el lugar de los hechos para responder

“Entonces no les doy nada, porque yo no tengo nada que ver con eso”, expresó el mandatario de los caleños, aparentemente enojado. Acto seguido, gritó: “Alguien que me baje allá, que me tengo que ir”. La dueña de la moto, al ver la respuesta de Ospina, le dijo: “Está bien, señor alcalde. Es que el arreglo no cuesta 200.000”.

Momentos después se observa al alcalde subirse a una moto, sin casco, y dirigirse a su compromiso. En el clip, que ha sido difundido por varios usuarios en redes sociales, también se ven a dos policías de tránsito que se encontraban en el lugar de los hechos.

Así sucedió:

Discusión con el alcalde de Cali por carro oficial que golpeó a moto. Video: Twitter.





Entre tanto, Ospina no se ha pronunciado al respecto y ha sido fuertemente cuestionado en Twitter, por múltiples usuarios (en su mayoría de Cali), quienes le reprochan su actitud durante la situación. Estos fueron algunos de los comentarios:

“El debido proceso es: al no llegar a un acuerdo llamar al tránsito. El señor alcalde no debe montarse en una moto sin casco. Además el parrillero hombre está prohibido. Ya multaron al alcalde? @MovilidadCali @ConcejoCali”, cuestiona un internauta.

“Aquí es donde ve uno el circo de mandatarios que tenemos, ni siquiera algo de sentido común tiene el mandatario en esta situación. Ni llamaron al Tránsito ni a la aseguradora del vehículo. Qué se puede dejar para los demás?”, dice un usuario.

Alcalde de Cali anuncia calamidad pública tras visitar zona afectada por ola invernal. Foto: Alcaldía de Cali

Se espera que en las próximas horas la Alcaldía de Cali se pronuncie no solo sobre el incidente, sino que, además, de un parte sobre las lluvias en la capital del Valle del Cauca, donde Ospina decidió declarar la calamidad pública, luego de dialogar con las personas afectadas y tras un recorrido por la zona alta de Siloé, donde ocurrieron los deslizamientos, en el sector La Arboleda, en Brisas de Mayo.

“Desafortunadamente tuvimos un deslizamiento y dos personas fallecidas, una mamá y una niña. Por eso hemos tomado la decisión de decretar la calamidad pública, para movilizar a toda la institucionalidad y atender la crisis de la ola invernal que se acompaña hoy con el fenómeno de La Niña”, aseguró el mandatario local luego de verificar los daños en algunas de las zonas afectadas.