Luly Bossa y su hijo dieron positivo para covid-19

La actriz Luly Bossa confirmó a través de su cuenta de Twitter que junto a su hijo Ángelo contrajeron el covid-19. Previamente la artista había comentado que de tres pruebas que se habían realizado, ninguna había tenido resultado positivo, por lo que se alegraba, pero esta vez lo contrajo y describió su experiencia como “una mierda”.

“Ángelo y yo dimos positivo para covid. El está muy bien gracias a Dios. Solo dos días de fiebre. Yo la he visto negra, es una mierda. Ir al baño o subir las escaleras es un suplicio. Ya tengo oxígeno”, comunicó la actriz. La última vez que habían pasado por una prueba fue a finales de enero cuando tuvieron, al parecer, un contacto con alguna persona positiva.

La actriz había escrito en su cuenta de Twitter el pasado 13 de marzo una denuncia contra la Eps porque no le habían dado el resultado de la prueba practicada a su hijo y porque no le habían hecho su examen, que al final dieron positivos. Actualmente la actriz hace parte del elenco de Lala Spa de RCN Televisión.

El pasado mes de enero, la actriz tuvo que enfrentar que su hijo Ángelo, quien sufre de distrofia muscular de Duchenne, fuera internado en una clínica en Bogotá tras presentar complicaciones en sus pulmones. “Descartar, esperar, ver el virus alrededor, orar, esperar, clamar, y ver cuán valiente es él, mi @angelouslion_9 Te amo hijo”, fue el mensaje que escribió Bossa en su cuenta de Instagram.

Posteriormente, la artista compartió una foto con su hijo, informando a sus seguidores de los avances en la salud de Angelo, posteando que las dos pruebas de covid-19 que se le han practicado al joven han resultado negativas, que esperan el resultado de la tercera y que su pulmón ya ha mejorado.

“Aquí seguimos, 2nda prueba de Covid negativa, hoy le hicieron la 3ra, ya sacaron agua del pulmón, el corazón está para hacerle estudios, orando a Dios. Gracias a todos los que han manifestado su solidaridad, su preocupación y sus oraciones, gracias por su fe unida a la mía y a la de @angelouslion_9 #miAngelo tiene sueños como todo chico, una fe que sorprende y es de lo más valiente que hay. Gracias de nuevo a todos”, compartió Bossa en Instagram.

La constante lucha de Bossa es contra las complejidades en el sistema de salud en el país para que atiendan a su hijo. El pasado 13 de diciembre a través de Twitter, denunció que tras un fallo judicial, le negaron un “medicamento vital no disponible” para el tratamiento de su hijo Ángelo, quien lo necesita para poder volver a caminar.

“Así como cuando en un fallo te niegan la posibilidad de que tu hijo reciba un medicamento vital no disponible para mejorar su calidad de vida y posiblemente volver a caminar. Así estoy yo: pa’ lante es para allá”, expresó la actriz en donde se le ve triste y algo acongojada. Además, reveló que no es la primera vez que se enfrenta a un fallo como estos y que probablemente “no sea la última vez”. Pero que no se quedará así porque “Si Dios está conmigo, quién contra mí?”, escribió Bossa.

