Eliminar la Vicepresidencia, el debate que regresará al Congreso de la República

Con el inicio del segundo periodo legislativo 2020 - 2021, los congresistas vuelven con nuevos aires al Congreso de la República, así como con ideas que no han visto la luz en el Capitolio, como el proyecto que busca eliminar el cargo de la Vicepresidencia que volverá a ser radicado en la Cámara de Representantes.

La iniciativa buscará una nueva oportunidad de ser discutida por los legisladores, luego de que en el pasado periodo de 2020, el proyecto quedó archivado en la Comisión Primera de la Cámara por falta de discusión debido a la congestión en la agenda legislativa.

El representante por el partido Liberal Alejandro Vega fue el autor del proyecto en ese momento y volverá a radicarlo en este nuevo semestre. La iniciativa busca que se elimine el cargo de vicepresidente y el reemplazo del jefe de Estado sea elegido por los congresistas, en casos de faltas temporales o absolutas del mandatario.

“Este proyecto lo presentamos en la legislatura pasada, pero por congestión no pudo estudiarse. Por esa razón, volvemos a insistir. Estamos convencidos en que la figura de la vicepresidencia ha generado dificultades administrativas y políticas en el ordenamiento jurídico colombiano y por esa razón queremos replantear la figura como es la del designado”, señaló Vega a Blu Radio.

Según el texto de la iniciativa que quedó archivada en la Cámara de Representantes, se pretende modificar el Capítulo 3 del Título VII de la Constitución, para eliminar la Vicepresidencia de la República. Así mismo, se modificarán los artículos 112, 141, 173, 197, 235 y 261 exclusivamente en lo relativo a la armonización de la nueva figura.

El texto plantea que en caso de falta absoluta o temporal del Presidente de la República, el Congreso elegirá un reemplazo en su lugar, de los candidatos presentados por el mandatario en una terna que establece al momento de su posesión.

La elección será realizada 10 días después de la presentación de la terna y el designado deberá asumir las funciones de manera temporal y convocar a elecciones dentro de los 60 días siguientes. Si al momento de asumir el cargo quedan menos de 12 meses para terminar el mandato, podrá continuar como presidente designado.

En ese sentido, de acuerdo al Estatuto de la Oposición, el segundo en elección después de que la autoridad electoral declare un ganador en los comicios presidenciales, locales, departamentales, podrá recibir una curul en el Senado, el Concejo, la Asamblea Departamental o el Concejo Municipal.

“ El designado podrá ser nombrado en cualquier cargo de la rama ejecutiva del poder público. Al designado le aplicará el mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstas para el Presidente de la República ”, señala el proyecto.

Las inhabilidades y requisitos serán los mismos que para la elección de Presidente. Sin embargo, el presidente designado podrá presentarse a las elecciones para el cargo, siempre y cuando no haya ejercido las funciones de mandatario por más de tres meses de forma continua o discontinua durante el cuatrienio.

El representante Vega explicó en la W Radio que su proyecto se fundamenta en la falta de funciones específicas para el vicepresidente o vicepresidenta. “Realmente los ciudadanos no votan por el vicepresidente y votan es por una fórmula y es el candidato presidencial el que elige a la otra persona. La única función es reemplazarlo, situación que solo se ha dado una vez y no se ha vuelto a repetir, por lo tanto la figura del vicepresidente ha recogido una simultaneidad de funciones con ministerios, departamentos administrativos, que han llegado a duplicidad de funciones y a que no haya una responsabilidad políticas en algunas tareas”, señaló a la emisora.

En el pasado periodo legislativo, Vega estuvo acompañado en esta iniciativa por 13 representantes más como Julián Peinado, David Calle, Juan Fernando Reyes, Nilton Córdoba, Edgar Alfonso Gómez, Alexander Bermúdez, Víctor Manuel Ortíz, Alejandro Carlos Chacón, Hernán Estupiñán, José Luis Correa, Juan Carlos Lozada, Carlos Ardila y Harry González.

No es un proyecto nuevo, en la legislatura 2021 a 2013, el representante Antonio del Cristo Guerra de la Espriella, del partido Cambio Radical, ya había presentado una iniciativa con el mismo objetivo que quedó archivada en la Comisión Primera después del primer debate.