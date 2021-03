La horrible noche de Teófilo Gutiérrez: su equipo perdió y él fue sancionado por cabezazo a Jarlan Barrera

La noche de terror de Teófilo Gutiérrez. Foto cortesía de Dimayor.

Anoche, 14 de marzo, en la fecha número 12 de la liga Betplay 2021 en el encuentro de Atlético Nacional contra Junior hubo varias jugadas e inhabilitaciones por parte del VAR que causó que la temperatura del partido aumentara con el paso de los minutos.

Todo comenzó cuando en el minuto 21, el equipo de Luis Amaranto Perea logró anotar por intermedio de Teófilo Gutiérrez, tras un centro desde la derecha de Miguel Ángel Borja. Luego de que se pidiera si Borja estaba fuera de lugar, el VAR analizó la jugada durante varios minutos y decidió invalidar el gol.

Sobre esto, el director técnico de Junior comentó que: “Yo confío en el VAR porque es una buena herramienta, pero me preocupan los criterios que se usan para resolver jugadas. No estoy en contra de la herramienta, pero veo que los criterios para cada equipo son diferentes y eso me preocupa”.

En anteriores ocasiones se ha puesto en duda el trabajo del VAR, pero para este encuentro, donde se criticó la imagen con la que se evaluó anular el gol por falta de buena calidad, el técnico no habló nada más al respecto. “El resultado es injusto, creo que Júnior compitió y los hizo muy bien. Estábamos más cerca nosotros que ellos del gol, y aunque no lo logramos, los jugadores estuvieron hoy en un gran nivel”, agregó el entrenador de los tiburones.

La calentura del partido aumentó a los 66 minutos, después de un choque bastante fuerte entre Yerson Mosquera y Didier Moreno, que ocasionó que el defensor central de Nacional se fuera expulsado por doble amonestación.

Posteriormente, en medio de la discusión por la tarjeta roja, Jarlan Barrera y Teófilo Gutiérrez fueron los protagonistas del partido por un enfrentamiento en el que Gutiérrez intentó darle un cabezazo a Barrera, lo que ocasionó que el jugador de Júnior también se fuera expulsado por decisión del VAR.

Luis Amaranto Perea también habló al respecto del comportamiento y la reacción de Teófilo Gutiérrez. Comentó que: “Teo es un hombre grande y en situaciones como estas sabe que el VAR revisa todo. Tenemos que ser más inteligentes. No sé qué pasó porque estaba pendiente de otras cosas, pero si él se equivoca y es roja, pues es roja. Tenemos que revisarnos, no podemos echarle la culpa de las equivocaciones a quien no lo tiene. Tenemos que asumir y miraremos realmente qué pasó con Teo en este caso. Si él se equivocó, es un error muy importante”.

Por el momento ambos equipos deberán disputar la vuelta de sus partidos en la fase preliminar de la Copa Libertadores. Nacional jugará en Medellín la vuelta de su partido con Guaraní, equipo al que le ganó en la ida 2-0. Y Junior, por su parte, jugará contra Caracas, en Barranquilla y en una serie que va ganado 2-1. Y por liga Betplay, en la próxima fecha, los verdolagas jugarán contra Millonarios y los tiburones ante Deportivo Pereira.

