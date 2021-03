Andrés Felipe Arias reveló testimonio de que fue condenado por ser “uribista”

El exministro Andrés Felipe Arias junto a su mentor político, el expresidente Álvaro Uribe.

Ayer, domingo 14 de marzo, la revista Semana publicó una carta en la que Andrés Felipe Arias le había mandando a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes desde Miami, Estados Unidos, el primero de marzo de 2018, en la que pedía que tuvieran en cuenta el testimonio de un familiar del del magistrado Leonidas Bustos, quien le confesó a Arias, días antes de su fallo, que el togado lo iba a condenar por su cercanía con el expresidente Álvaro Uribe, tal como pasó unas semanas después.

En la misiva se hace un breve resumen de cómo y cuando fue retenido Arias en Miami. Durante el tiempo en que se definía el futuro del exministro de agricultura luego de quedar en libertad bajo fianza, incluso con un dispositivo localizador en uno de sus pies.

Posteriormente, Arias narra que en diciembre del 2016 un amigo cercano, Fabio Andrade, ciudadano colomboestadounidense y uno de los líderes más reconocidos dentro de la colonia colombiana en la Florida, lo llamó y le pidió que atendiera a una persona que lo había contactado con el interés de pedirle una reunión en la que pretendía revelarle una información.

A este llamado, Arias no esperó y al día siguiente definió la cita sobre las 4:00 p.m. en un restaurante ubicado en Weston, hasta donde llegó Claudia Lucía García, la interesada en que el encuentro se diera. García también es colomboestadounidense y pariente del magistrado Bustos.

La carta dice que estaban los tres reunidos, Arias, Andrade y García, Delante de Fabio Andrade, y cita que García: “me informó que me había buscado porque, ante mi detención unos meses atrás, no quería cargar con el remordimiento derivado de conocer una información muy delicada sobre mi caso, la cual involucra al señor Leonidas Bustos, y que prácticamente evidenciaba la verdadera motivación de mi condena”.

Además, según el exministro, Claudia García le contó que era prima de la esposa de Bustos y que cada vez que ellos viajaban a Miami ella era quien los recibía y los guiaba mientras se encontraban en este país. Por otro lado, supuestamente, García estuvo en una reunión, en 2014, en la que en un hotel se habló sobre el caso de Arias días previos a que se leyera el fallo por parte de la Corte Suprema de Justicia.

En dicha reunión, de acuerdo a lo que le dijo Claudia García a Arias, el magistrado Bustos se encontraba en una llamada y posteriormente de colgar dijo que una de las razones por las que se condenaría era por su vinculo con el expresidente Uribe.

“Y cuando colgó el teléfono, el señor Bustos afirmó que era una lástima que tuvieran que condenarme pero que debían hacerlo debido a mi cercanía con el presidente Uribe”, escribió Arias, según en lo que le contó la pariente lejana de Bustos.

Para reforzar sus argumentos, Arias afirmó en la misiva que Claudia Lucía García le mostró una fotografía de unas reuniones en Miami en las cuales estaban presente Leonidas Bustos, su esposa, la señora García y su esposo. Estas imágenes fueron publicadas en la edición impresa de la revista Semana en noviembre de 2017. En esta edición se expuso los “nuevos” salpicados de Gustavo Moreno.

A principios de 2017, Claudia García testificó, bajo juramento de manera anónima, ante la Corte Suprema de Justicia y dos de los apoderados del exministro de Agricultura. En esa ocasión confirmó lo que dijo el esposo de su prima sobre el fallo de Arias. Para este suceso fue acompañada de su esposo.

Esta revista buscó a García en varias ocasiones desde ese año hasta este 2021 ya que no se sabía de su paradero y así saber sobre el escándalo que salpicó a Leonidas Bustos. Luego de investigar sobre la ubicación de la señora García, Semana supo que se encontraba en Estados Unidos y logró contactarse con ella.

En la conversación que tuvo el periodista del medio con García se basó en lo que Andrés Felipe Arias explicó en la carta ya mencionada. En esta llamada confirmó que, en ese momento, sí hubo un comentario sobre la cercanía entre Arias y el exmandatario.

“Fue un comentario suelto, donde yo no me acuerdo ni por qué se llegó a él, ni cómo. Yo sí busqué al doctor Andrés Felipe Arias al ver tanta injusticia en la parte política. Pensé que ese comentario podría ayudarle. Ese hombre es como tan buen muchacho, lástima que sea del uribismo… Ni me acuerdo cómo fueron las palabras que se dijeron, pero sí lo busqué. Yo soy una mujer creyente y de ver que una familia está así, duele”, dijo Claudia García en conversaciones con la revista Semana.

Además, García aclaró que no tenía ninguna cercanía con el exmagistrado Bustos. “Ni hoy, ni hace mucho tiempo. Él era terriblemente serio, él no hablaba… Quiero aclarar que si de pronto escuché, o me pareció escuchar algo, fue cuando busqué al doctor Andrés Felipe”.

Por otro lado, Claudia García aclaró que ella no se rodeaba de personas de “poder” y que solo estuvo con este grupo de personas en una navidad. Además, nunca la Comisión de Acusaciones la llamó declarar, pero que si se lo pidieran así lo haría.

