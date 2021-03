El superclásico argentino, en frases de futbolistas colombianos

Óscar Córdoba y la jornada mágica en la que le atajó una pena máxima a Marcelo Gallardo. ARCHIVO.

Boca Juniors y River Plate se enfrentan en un nuevo capítulo del superclásico del fútbol argentino. Este domingo, desde las cuatro de la tarde (hora de Colombia), la pelota rodará en el césped de La Bombonera y será la oportunidad de que seis representantes nacionales sumen minutos. En el conjunto ‘azul y oro’ podrán ser de la partida Frank Fabra, Jorman Campuzano, Sebastián Villa y Edwin Cardona, quien estuvo entre algodones en los últimos días y no se encuentra en plenitud de condiciones pero entró en la convocatoria; mientras que en el cuadro ‘millonario’ el aroma a café corre por cuenta de Jorge Carrascal y Rafael Santos Borré.

Los representantes ‘cafeteros’ han sido protagonistas del superclásico, a lo largo de la historia, y lo han vivido a su manera. Uno de ellos fue Juan Pablo Ángel, quien le marcó en cuatro oportunidades al cuadro ‘xeneize’ y ha hablado, más de una vez, sobre lo que se siente jugar uno de los partidos más importantes de Argentina y del continente.

“Es un clásico que no tiene comparación con ningún otro del mundo. Todo lo que hay alrededor y lo que significa este partido para la sociedad, lo convierte en algo impresionante para sus aficionados. Hacer un gol en un clásico también es casi que tener el reconocimiento eterno por parte de la hinchada”, dijo el histórico delantero colombiano en entrevista con The Coaches Voice, en septiembre de 2019.

Óscar Córdoba se ganó la confianza de la parcialidad de Boca en la jornada en la que le plantó cara a una de las principales figuras del cuadro de la ‘banda cruzada’, en octubre de 1998, imponiéndose en la batalla desde los 11 pasos. “El mejor recuerdo, y que llevo en mente con cariño, es la pena máxima que le atajé a Gallardo, en la cancha de River, porque fue el que me consolidó con la enorme hinchada ‘azul y oro’”, dijo el exportero, en diálogo con EFE, en noviembre de 2018.

Los superclásicos no han sido ajenos al juego fuerte y el rigor en la marca, como lo demostraba Mauricio el ‘chicho’ Serna. En una de las ediciones que disputó, el célebre mediocampista fue autor de una patada que rememoró en abril de 2020, en entrevista que le concedió a Fox Radio. “Hay una patada muy viral, que ha rondado mucho por las redes sociales. Fue en un partido ante River y se la di a Saviola. Por suerte, alcancé a pisar el balón con los tapones, porque, de no ser así, hubiera sufrido otras consecuencias”, confesó el antioqueño.

El duelo Boca Juniors y River Plate también ha sido un escenario para las burlas y las pullas desde los dos bandos. Teófilo Gutiérrez, quien jugó en el ‘millonario’, entre 2013 y 2015, fue invitado al programa ESPN FC Colombia, en agosto de 2020, y aprovechó para decirle a Óscar Córdoba qué equipo es el mejor de Argentina, bajo su criterio.

“Yo siempre me puse el cinturón rojo. El escudo lo dice, es el más grande. Te voy a confesar algo, Óscar, yo siempre le gané a Boca. Cuando me hablan de River me erizo, porque es un verdadero club”, dijo el barranquillero en esa oportunidad, mientras dibujaba la banda cruzada en su camiseta, para reírse junto al histórico portero del ‘xeneize’.

¡Teo le hizo la banda de River Plate a Óscar Córdoba!#ESPNRadioColombia | El exjugador del equipo millonario le respondió así a una picante pregunta del legendario guardameta de Boca Juniors. Y luego añadió: "Yo siempre le gané a Boca". pic.twitter.com/mf01024BJF — ESPN Colombia (@ESPNColombia) August 8, 2020

