Tras críticas, Alianza Verde inició gira virtual para integrar a los dirigentes en las regiones

Esta semana el partido Alianza Verde anunció que está en medio de una gira virtual con sus líderes en todo el país para hablar sobre la hoja de ruta de cara a las elecciones presidenciales y de Congreso en el 2022. Estas reuniones se están dando desde el pasado 11 de marzo y se extenderán hasta el próximo miércoles 24 del mismo mes.

Las sesiones que inician a las 4:00 p.m. estarán lideradas por los copresidentes del colectivo político, Antonio Navarro Wollff y Carlos Ramón González, el ejecutivo nacional y su bancada. El objetivo es “compartir las iniciativas y desarrollar un diálogo constructivo entorno a la ruta y estrategias que se vienen construyendo en la colectividad, para definir candidatura presidencial y conformación de listas al Congreso”, señalan.

El pasado 11 de marzo se reunieron con los diputados del Verde; el 12 con los concejales de Bogotá, el próximo 16 de marzo con los ediles de la capital, al otro día con los de Cali, el 18 con el resto de ediles, el 19 con los concejales del Norte, el 23 de marzo con los del centro y se cierra al día siguiente con los cabildantes del sur.

“Me siento muy contento que mi partido este empezando a hacer lo correcto, promover la democracia interna: Alianza Verde inició gira virtual con sus líderes para hablar sobre elecciones presidenciales y de Congreso en el 2022″, escribió el representante a la Cámara, Inti Asprilla quien fue promotor de la idea y de garantizar que se escuchara a la población fuera de Bogotá con respecto a los candidatos y a la Coalición de la Esperanza.

La aprobación a este proyecto por parte del congresista es clave desde que a principios de mes él y el representante León Fredy Muñoz enviaron una carta a los presidentes del Partido Verde, Antonio Navarro Wolff y Carlos Ramón Gonzales, pidiéndoles claridad frente a las garantías que tienen las bases ciudadanas del partido en las regiones para elegir a un candidato a la presidencia para 2022.

En la misiva solicitaron que les expliquen sus garantías en el debate interno y el que se da en el Comité Ejecutivo Ampliado y evitar que se vulnere el derecho a la participación “de las diferentes tendencias del partido, que se expresaran en los órganos naturales de máxima representación, bien sea en un congreso nacional del partido Verde o en la Dirección Nacional”, escribieron.

Además dijeron que ese era el momento para demostrarle a las “nuevas generaciones” que siguen y apoyan el Partido que tienen una forma de hacer política “de manera honesta y transparente”, explican los congresistas. Agregaron que es un llamado a rodear esas garantías democráticas que le muestre al país coherencia frente a los valores y principios de la Alianza Verde.

Además es clave entender que el partido tuvo varias renuncias en las últimas semanas tras la negativa de algunos miembros dirigentes que niegan rotundamente la entrada de Gustavo Petro a la Coalición que lidera la centroizquierda, además que algunos miembros como ediles han rechazado que Sergio Fajardo sea el candidato del Verde.

Las renuncias vinieron de Valentina Cardona Carvajal y Andrea Arteaga Bolaños, dos exmilitantes del partido en Nariño que decidieron bajar sus banderas “toda vez que el rumbo que ha tomado la directiva nacional de ignorar a sus bases juveniles de las regiones no va en concordancia con la posición que siempre hemos defendido y que consideramos inquebrantable en nuestros ideales: no permitir que nuestra región siga siendo invisible ante decisiones que deben ser colectivas y plurales”, explicaron en una carta en la que denuncian que a Nariño no le comunican ni le preguntan nada.

