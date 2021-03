Hospital en Barranquilla legalizó la muerte de un hombre de 82 años que aún sigue vivo

Se trata de Ángel María Solano, de 82 años, quien hace cuatro meses se encuentra legalmente muerto. Foto: Captura Noticias Caracol

Ángel María Solano, un habitante del barrio San Luis de Barranquilla, al suroccidente de la ciudad, se dio cuenta de que desde hace cuatro meses se reportó como muerto en el Hospital de Barranquilla. De acuerdo con el reporte de Caracol Noticias, el centro asistencial, en el cual había sido atendido por 12 años, certificó su defunción. Por esto, la Registraduría le dio de baja a la cédula de ciudadanía.

“Que yo estaba fallecido y, como muchos lo supieron por aquí, me vacilan. Me dicen ‘el difunto, el difunto’”, dijo Solano al medio televisivo, en un tono jovial, a pesar de la grave confusión.

De acuerdo con el medio, el pasado 12 de octubre falleció un habitante de calle en el centro médico, al cual le adjudicaron la cédula y el nombre de Solano en la epicrisis. Por esto, con ese mismo número, expidieron el certificado de defunción del hombre, el cual fue compulsado a la Registraduría, la cual canceló la identificación por muerte.

Cuatro meses después, al intentar sacarle una cita al adulto mayor, le dijeron a su hija que su padre había fallecido. “Yo le solicité una cita en enero para un medicamento que corresponde a su tratamiento y me dicen que mi papá aparece como fallecido. Me acerco al Hospital de Barranquilla y me entregan epicrisis y acta de defunción de la persona fallecida, no es mi papá porque está vivo”, dijo la hija de Ángel, Didier Solano Díaz, a Última Emisión.

De acuerdo con Solano Díaz, es imperativo que su padre vuelva a ser habilitado en el seguro médico, ya que el adulto mayor sufre del corazón, de los riñones, hipertensión y fue diagnosticado con diabetes.

El medio tuvo acceso a un comunicado de la Red Hospitalaria del Distrito, la cual aseguró que “no hay evidencias de fallas preliminarmente, hasta ahora la revisión apunta a que no hay fallas nuestras, sino un posible caso de suplantación de identidad”. Ante la necesidad de Solano, la Registraduría, por medio de una resolución, reactivó la cédula del adulto mayor.

Otra “persona fallecida” en Cartagena

No es la primera vez que la Registraduría da de baja a una cédula por muerte a una persona viva. El pasado mes de febrero, María Estela Luna, mujer proveniente de Cartagena, reportó que lleva más de tres meses luchando contra una pesadilla que la ha condenado a perder los beneficios como ciudadana colombiana: figura como ‘persona fallecida’ dentro de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Aunque Luna desconoce por completo cuál fue el motivo exacto por el que aparece como ‘persona fallecida’ en el registro ciudadano, no notó la inconsistencia por haber extraviado su documento como tal, sino al momento de intentar sacar una cita médica con la entidad promotora de salud Cooperativa Multiactiva de Desarrollo Integral (Coosalud), en donde le informaron que el requerimiento solicitado no podía tener éxito porque figuraba virtualmente como muerta.

En ese sentido, la mujer se dirigió hasta la la sede de atención al cliente de Coosalud, donde la remitieron a la Registraduría General del Estado Civil en Cartagena para aclarar la inconsistencia. Allí le indicaron que dicha irregularidad de papeleo pudo deberse a un problema al momento de acceder a sus beneficios dentro del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales (Sisbén).

La mujer ha realizado cuatro intentos para que sea reconocida como ciudadana con vida y pueda recobrar el acceso a los beneficios y programas sociales que ofrece el Estado colombiano. “Estoy muerta, mi cédula la dieron de baja, no puedo hacer transacciones bancarias, no puedo acceder a mi carné de Sisbén, no puedo utilizar mi cédula para nada”, dijo Luna a Noticias Caracol.