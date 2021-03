Comerciante denunció modalidad de secuestro y extorsión en Antioquia / (Noticias Caracol).

Una cámara de seguridad cercana a una estación de servicio de Medellín captó el momento en el que un comerciante se subió a una motocicleta en el municipio de Segovia, Antioquia, y posteriormente fue privado de la libertad, el pasado 18 de julio de 2020.

En un relato anónimo difundido por la víctima a Noticias Caracol, contó que todo comenzó después de una llamada a su teléfono celular por parte de una muchacha que fingió estar interesada en los productos que él comercializa.

Interesado en la propuesta económica, el comerciante en cuestión viajó con un amigo desde Medellín hasta Segovia, Antioquia, para realizar el millonario negocio. Una vez allí, se alojaron en un hotel y posteriormente, el comerciante fue recogido por la mujer en una motocicleta y secuestrado, tal como se ve en las siguientes imágenes:

Autoridades antioqueñas advirtieron sobre una nueva modalidad de secuestro y extorsión / (Noticias Caracol).

Teniendo en cuenta la existencia de este tipo de extorsiones y secuestros exprés, las autoridades entregaron una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de delitos de secuestro y extorsión:

1. Solicitar apoyo de las autoridades en caso de hacer una transacción de alta cuantía.

2. No encontrarse con extraños en lugares alejados o desconocidos.

3. Investigar primero al supuesto cliente o comprador.

4. Preferiblemente promocionar el producto que se venda con personas de confianza.

5. No entregar mucha información inicialmente sobre las rutinas propias.

6. Desconfiar de las promesas tan jugosas.

7. Desconfiar de páginas o números extraños de donde provengan estas promesas de compra o venta de productos.

Estrategias de engaño

En Antioquia, al occidente del país, se reportan hechos delictivos en los que las víctimas son engañadas por criminales con falsos negocios para secuestrarlos y pedir millonarias sumas por su rescate. Esta vez, una mujer de apariencia atractiva, vinculada al ‘Clan del Golfo’, fue la fachada con la que el entramado criminal logró el secuestro de un empresario por el cual pedían la suma de 100 millones de pesos o una camioneta.

De acuerdo con el comerciante, según reporta Noticias Caracol, la mujer lo contactó por los productos naturistas que el hombre ofrece y le propuso un millonario negocio para el que debía movilizarse de Medellín al municipio de Segovia, Antioquia. Al llegar al lugar, la mujer lo llamó y lo citó en una gasolinera para recogerlo al lugar de negociación.

“Entonces, ella va en una moto y me recoge a las afueras del hotel. (...) Me lleva a una casa, donde al entrar habían unos sujetos, los cuales me cogieron y con ayuda de ella me amarran de pies y manos”, expresó la víctima al noticiero. Afortunadamente, la víctima fue al municipio con un acompañante que siguió la motocicleta hasta el municipio de Remedios y determinó que se trataba de un secuestro.

El acompañante, de regreso a Medellín, avisó a las autoridades del hecho delictivo. El Gaula de la Policía Nacional interceptó las llamadas entre alias ‘Nico’, quien sería el jefe del ‘Clan del Golfo’ en el área, y el amigo de la víctima.

“Tráigame si quiera 100 millones (de pesos) para que hablemos y lo voy a citar en un punto para que hablemos y me entregue esos 100 millones y le entrego a ese man”, le dijo el criminal al acompañante, según reportó el medio televisivo. Por su parte, el amigo de la víctima respondió: “No, no, no, no, yo no tengo de donde conseguir 100 millones, pero yo voy a mirar a ver qué hago”.

Posteriormente, al ver que el hombre no contaba con el monto, exigió que se le entregara la camioneta marca Kia con la que los hombre se dirigieron al municipio de Segovia en primer lugar. Por esto, el amigo de la víctima emprendió un viaje a Remedios. “No se va a venir por Segovia, sino por Remedios, de Remedios para acá se va a venir y me va a decir en qué carro viene, qué placas tiene. Que sea una cosa seria o si no diga para darle la pelona”, expresó alias ‘Nico’.

El amigo de la víctima, resguardado por agentes del Gaula, reportó una falla mecánica en el vehículo que hizo que criminales del entramado fueran a revisar si era verdad. Después, las autoridades interceptaron a los motorizados y pusieron un chip para que, por medio de la tecnología, revelaran la ubicación del secuestrado.

Ante esto, el subdirector del Gaula, coronel Diego Edison Montaña, dijo que la víctima tuvo que sufrir graves maltratos. “El secuestrado fue enviado a una finca de la vereda cercana de Remedios, Antioquía, donde estuvo sometido a todo tipo de torturas; fue golpeado y le disparaban a los oídos con el fin de presionar el pago del dinero”, expresó el uniformado.

“La víctima logró escapar del cerco permitiéndole llegar hasta una estación de Policía, sin embargo, los investigadores continuaron con el proceso durante siete meses de intensa búsqueda donde se emplearon importantes recursos técnicos y actividades de inteligencia y todos los implicados en el secuestro fueron capturados”, afirmó Montaña.

SEGUIR LEYENDO: