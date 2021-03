Anulan condena de 30 años contra dos indígenas señalados de feminicidio

La Corte Suprema de Justicia falló una tutela en favor de Rigoberto Nayaza y Pablo Dovigama, dos indígenas que pedían al alto tribunal la anulación de una condena de 30 años por un feminicidio que, alegan, no cometieron.

Ambos individuos habían sido condenados, por el sistema de justicia del Resguardo Indígena Embera Chamí Unificado del Río San Juan, Risaralda, por el asesinato de la comunera Diocelina Dovigama, quien murió el pasado 3 de febrero de 2018, durante una riña entre varios miembros de la reserva según Blu Radio.

El problema, alegan los procesados, es que desde el resguardo no se les garantizó un juicio imparcial, por lo que la Corte señaló que, “algunas de las declaraciones rendidas en sede de revisión permiten concluir que las autoridades tradicionales suspendieron algunas de las garantías procesales de los accionantes en el proceso de investigación y juzgamiento adelantado en su contra”

Como prueba de ello, se informó que antes de confesar al feminicidio de Dovigama, los dos acusados vivieron doce días de tortura atados a un cepo, lo que pudo viciar su testimonio. En la tutela, dice la sentencia de la Corte Suprema, los dos hombres “señalan que no se adelantó ninguna investigación, no se les permitió defenderse y les fue impuesta una pena que no está prevista en el reglamento interno de justicia de la comunidad”.

Bajo ese contexto, la más alta autoridad de la justicia colombiana señaló que, “es razonable concluir que el Resguardo contaba con distintos medios de prueba relacionados con el proceso de investigación y juzgamiento adelantado en contra de los accionantes. No obstante, no allegaron dichas pruebas ni adujeron razón alguna para justificar dicha omisión”.

Por esos motivos, la decisión del alto tribunal fue la de defender el derecho al debido proceso de los sindicados, ordenando tramitar el traslado de los indígenas de la Cárcel La Dorada al Resguardo Embera Chamí de Risaralda, siempre y cuando los señalados no tengan vigentes otras órdenes de captura o medidas privativas de la libertad que provengan de los sistemas de justicia ordinaria.

Una vez lleguen al resguardo, las autoridades indígenas tendrán que llevar a cabo un nuevo proceso de investigación y juzgamiento en contra de los presuntos feminicidas.

La decisión fue aceptada por la mayoría de los magistrados encargados del caso, con excepción de Jorge Enrique Ibáñez, quien expresó su desacuerdo al considerar que la corporación le dio credibilidad a la versión de Nayaza y Dovigama acerca de que fueron juzgados y condenados por el Consejo de Justicia y la Asamblea General, cuando, todo parece indicar que la sentencia fue impuesta, exclusivamente, por el segundo de esos órganos de justicia indígena. De hecho, en el mismo habrían participado cerca de 1.500 miembros de la comunidad embera chamí.

Al respecto, la Corte Suprema señaló que, “confirmar las decisiones de instancia surtiría un efecto desproporcionado en los derechos fundamentales de los accionantes, pues la condena de 30 años de prisión en una cárcel ordinaria que se les impuso no está prevista por la comunidad, no se les reconocen beneficios para su redención y no cuentan con un medio judicial para controvertirla o solicitar su revisión por parte de dichas autoridades. En consecuencia, se amparan los derechos vulnerados a los accionados”.

SEGUIR LEYENDO: