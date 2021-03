Familias afectadas por incidente en el Metrocable de Medellín piden la restauración de sus viviendas

/ DAGRD

El 9 de marzo a medio día, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, DAGRD, confirmó que se había generado un incidente en el MetroCable de Medellín en la zona de San Sebastián de Palmitas, zona rural, donde cinco personas quedaron atrapadas en cabinas tras fallas en el cable y siete viviendas quedaron afectadas.

Tras recibir el reporte en la línea de emergencias 123, personal de bomberos y organismos de rescate llegó a la zona para rescatar las personas atrapadas. Primero, se auxiliaron a tres personas y para las otras dos se necesito un poco más de tiempo.

“Las cinco personas se encuentran ilesas y son apoyadas por la Secretaría de Salud de Medellín”, explicó Alethia Arango, directora del Dagrd

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por su parte a través twitter resaltó que con maniobra de cuerdas, los operadores del cable aéreo de Palmitas rescataron a dos mujeres atrapadas en una de las cabinas y que los bomberos acompañaron la evaluación hecha a las viviendas afectadas por la caída del cable.

Pese a lo exitoso que fue el operativo, no es la primera vez que ocurre un incidente así. En el 2018, cinco personas de una misma familia estuvieron atrapadas durante más de doce horas a 200 metros de altura por la ruptura de una línea del cable.

Todos terminaron siendo rescatados a la madrugada siguiente, con apoyo del helicóptero Halcón 1 de la Alcaldía de Medellín y de dos bomberos, que tuvieron que recorrer con poleas los tensores del teleférico para finalmente hacer un rescate de cuerdas como el que se ejecutó esta tarde.

En su momento, se determinó que la emergencia tuvo que ver con el hecho de que uno de los cables que soportan las cabinas perdió tensión por un falló en el sistema de contrapesos, así como por el desgaste de los sistemas de ejes y poleas del medio de transporte

Como el hecho dejo afectadas algunas viviendas, las familias exigen al Gobierno Local las restauración de sus viviendas y que se creen medidas efectivas para que estos estos hechos no se vuelvan a repetir.

De acuerdo con RCN Radio, Yojana Bedoya Jaramillo, quien se encontraba en una de las viviendas cuando, al parecer, la cuerda que sostiene el cable cayó en el techo de su casa y tumbó una columna con paredes y ventanas, dijo que se salvaron de milagro.

La mujer contó que se encontraba con su pequeño nieto en el momento de la emergencia y pese al riesgo, lograron refugiarse en una esquina de la casa que pese a que no se derumbo si tuvo daños importantes en sus estructuras.

“Vea, si a mi me dijeran que ayudara para no tener este teleférico aquí, yo ayudaba con firmas o lo que sea necesario. No es justo que siempre tengamos que vivir estos sustos, nos hemos salvado de milagro. Eso para nosotros no es un beneficio, sí para los que viven en veredas lejanas, pero a costa de qué. Está construido casi que encima de las casas y evidentemente el mantenimiento es muy poco”, señaló.

Por esta razón, los habitantes de las viviendas afectadas, le piden a Daniel Quintero, que es garantice un mantenimiento seguro al sistema de transporte.

Frente a este asunto las autoridades, en cabeza del Departamento de Gestión del Riesgo aseguraron que el equipo técnico realizará la “inspección a las viviendas en las cuales cayó el cable para evaluar los daños”.





