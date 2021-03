Cali habilitó una línea telefónica para agilizar las vacunas de los mayores de 80 años

/ Twitter de Jorge Iván Ospina

Con la llegada de un primer cargamento de 958.000 vacunas de Sinovac este sábado 6 de marzo, más las 547.880 que deben llegar este domingo por parte de la misma farmacéutica y las 100.000 de Pfizer programadas para aterrizar en territorio nacional el próximo 10 de marzo, los entes territoriales comienzan a calentar motores para iniciar una nueva tanda de vacunación, enfocada en los adultos mayores de 80 años.

Es el caso de Cali que, con la intención de acelerar el proceso de agendamiento para esa población, acaba de anunciar la apertura de una nueva línea telefónica de atención. Esto, teniendo en cuenta que según la propia administración local, el proceso estaba tardando más de lo esperado.

Lo anterior, explicó la secretaria de Salud de la ciudad, Miyerlandi Torres, debido a que “varias de las bases de datos no están actualizadas. El porcentaje de contactabilidad está en el 50 % o 60 % de tal manera que muchas de las llamadas que hacemos se pierden, no contestan, no es posible”, lo que significa que muchos mayores de 80 no han podido agendar su cita, pues no han sido contactados por sus EPS.

De ahí que la funcionaria le halla pedido a todos los mayores de 80, o familiares de personas dentro de ese rango de edad, que si no han sido contactados para agendar su cita de vacunación, se comuniquen a la línea 4865555 extensión 1, donde recibirán todo el apoyo necesario para adelantar el proceso de actualización de datos, de forma que las entidades de salud puedan contactarlos para programar la inmunización.

No sobra anotar que el alcalde de la capital del Valle del Cauca, Jorge Iván Ospina, también está colaborando con el proceso: “Si eres de 80 años o mayor o tienes amigos o familiares en este grupo de edad y las Eps no lo han contactado para la vacuna contra Covid, búscame a través de mis redes queremos vacunarl@ pronto”, escribió en un mensaje publicado en su cuenta oficial en Twitter, antes de proceder a republicar mensajes de personas que no han sido contactadas.

“Doctor Ospina. Mi abuela tiene 92 años y no la han contactado para vacunarla. Por favor me colabora. Muchas gracias”; “Buenos días, mi padre tiene 82 años y NO ha sido contactado por la Nueva EPS. Gracias”; “Mi mamá tiene 81 años, es discapacitada, vive en Cali y aun no la han llamado de la nueva eps, qué puede hacer” y “Mi padrastro tiene 81 años. Tiene EPOC. Nada que lo llaman de Sanitas”, fueron algunos de los mensajes recibidos por el mandatario.

La iniciativa se da mientras Cali celebra el bajo porcentaje de desistimiento que se ha vivido en la ciudad frente a las vacunas contra el covid-19. Hasta esta mañana, las EPS de la ciudad han hecho 7000 llamadas a los adultos mayores que viven en sus viviendas o con sus familias, y solo 199 personas de ese grupo etario “han renunciado a la aplicación del biológico en la cita asignada por su prestador de salud”. La cifra hace referencia a 1,3 por ciento de los contactados.

Con todo, ‘La Sultana del Valle’, ha vacunado hasta el momento a un total de 14.903 personas. De estas, 9.711 dosis fueron para talento humano en salud, mientras que 5.192 se aplicaron a la población mayor de 80 años, según datos entregados por las EPS.

Con respecto a la llegada de más vacunas, el Valle del Cauca recibirá 116.942 dosis de la quinta asignación del Ministerio de Salud. “Esperamos que nos asignen 60.000 dosis para poder atender a la población adulta mayor a la que no hemos llegado y que está esperando ser vacunada”, dijo la secretaria de Salud.

