MinSalud afirma que no ve posible autorizar vuelos desde Brasil para las eliminatorias al Mundial

Por medio de un comunicado, se conoció que el ministro de Salud, Fernando Ruiz, ve prácticamente descartada la posibilidad de que pueda llegar la Selección Brasil en un vuelo chárter para el juego por las eliminatorias para el Mundial de fútbol de Catar 2022, pues señaló que, “abrir esa posibilidad es un tema que sería muy preocupante”.

De acuerdo con la fecha de las disputa deportiva, el encuentro de la Selección Colombia con el conjunto brasilero debería ser el próximo 26 de marzo, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, pero ante las declaraciones del jefe de esta cartera, este tema quería inconcluso.

Tras la negativa de tener a la selección de Brasil en Colombia, el ministro Ruíz entregó a los medios un balance sobre lo que ha sido el bloqueo en el cinturón amazónico, decisión que se tomó para evitar una llegada masiva de la cepa brasilera hacia el centro del país.

“Hemos tenido bastante éxito en contener la propagación de la cepa brasilera al centro del país”, aseguró el ministro, al señalar que no se ha tenido casos autóctonos, diferentes a los que se originaron en Leticia, Amazonas.

Asimismo, el ministro señaló que los últimos estudios sobre la cepa brasilera apuntan que es cinco veces más contagiosa y, teniendo todavía una base importante de población susceptible en las ciudades de Colombia, es un riesgo abrir vuelos desde y hacia Brasil.

“En el bloqueo epidemiológico que estamos haciendo se asignaron 40.355 vacunas, hemos aplicado 13.225, lo que nos da un cumplimento de meta del 58% y Vaupés 2.600, que equivale a un 50%, mientras que en Guainía tenemos 5.532 vacunas aplicadas para un 45%”, detalló Ruíz.

Ruiz afirmó que la idea es terminar de vacunar a la población amazónica la próxima semana para luego empezar a planificar la segunda dosis.

“Este cierre de la primera dosis esperamos culminarlo la próxima semana, para luego empezar a proyectar la segunda dosis y así cerrar este bloqueo epidemiológico para abordar el control de la cepa Brasil en el país”, indicó.

Además, manifestó que no tendría cómo justificar la apertura de un vuelo chárter para que llegue dicha selección de fútbol, mientras que hay otro tipo de vuelos, incluso de carácter humanitario, que tienen bloqueo para llegar a Colombia.

“Hoy vería muy difícil la apertura de cualquier vuelo desde Brasil, no tendría cómo justificar apertura de un vuelo chárter frente a otras poblaciones, no tendría presentación”, aseguró el ministro, quien para finalizar, destacó que “la epidemiología no da para eso ni en Colombia ni en el resto de Sudamérica”, indicó Ruíz a través del comunicado.

Este fin de semana llegarán 1 millón 500 mil vacunas de Sinovac a Colombia

Este sábado, 6 de marzo, aterrizarán 958 mil dosis y el domingo 7 de marzo, 547.880 adicionales. Además, el próximo 18 de marzo llegarán 801.120 que completan las 2.500.000 vacunas que le compró el Gobierno a la empresa oriental en su primera etapa.

“El mes de marzo aumentamos la distribución de Sinovac, ya que estaremos hablando de más de 2′300.000 vacunas. Habíamos señalado que para el 7 de marzo tendríamos dos millones de vacunas de Sinovac, pero lo cierto es que vamos a tener 2′300.000. Tendremos un envío el 6 de marzo de 958.000 y el 7 de marzo, 547.000 y el 18 [de marzo] 802.000 para que podamos tener una distribución mucho más grande”, explicó el presidente Iván Duque en su programa Prevención y Acción.

Además señaló que esto amplía el número de vacunas que tiene el país en marzo. “Se suma también a las entregas de dosis del laboratorio de Pfizer que estaremos recibiendo semanalmente”, explicó el mandatario.

“Con Pfizer vamos a tener un envío semanal que corresponde a 100.000 dosis y es así como nos va a permitir llegar a 600.000 vacunas de este laboratorio al finalizar el mes de marzo. En el caso de Sinovac, logramos pasar de los dos millones que inicialmente habíamos anunciado a 2′308.000. Eso es muy importante porque nos incrementa a nosotros la velocidad. En este caso primer vamos a recibir 958.000 el 6 de marzo; luego 547.000 el 7 de marzo y ya sobre el 18 de marzo estaremos recibiendo 802.000″, puntualizó Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia.

