“Juan Guillermo Monsalve tenía una avioneta para tráfico de droga”: alias ’Caliche’

En medio de una entrevista con la revista Semana, Carlos Eduardo López, más conocido como alias ’Caliche’ hizo reveladoras declaraciones a cerca de todos los negocios y los trabajos que realizó cuando era amigo de Juan Guillermo Monsalve, a quien señaló de ser dueño de una avioneta, en la que hacía transporte de drogas, la cual él indicó, cayó en territorio brasileño.

Las revelaciones que dio a conocer López, se dieron en medio de una airado choque con el abogado de Juan Guillermo Monsalve, Miguel Ángel del Río, quien de manera directa le dijo a ’Caliche’: “Usted es un mentiroso consumado y nadie le va a creer nada”, pues indica que desde un inicio empezó con mentiras y no había modo de creer que ahora estaba diciendo la verdad.

Como respuesta a lo dicho por del Rio, Carlos Eduardo López, alias ‘Caliche’, afirmó que las sim cards que están en poder de la Fiscalía tienen las pruebas que lo dicho por él es cierto, pues indicó que la esposa del Monsalve, Deyanira Gómez, le había hecho una consignación de $1.200.000 para sus viáticos, porque Juan Guillermo le pidió ir a Bogotá a reclamar 350 millones de pesos correspondientes al envío de un cargamento de droga.

“Que le explique la señora Deyanira Gómez por qué me estaba consignando plata a mí en un chance, si ella no me conocía, para cobrar unos $350 millones en Bogotá de una avioneta que se le cayó a Monsalve con droga”, señaló alias ‘Caliche’ a Semana.

En la reacción del apoderado de Monsalve, este señaló que ese dinero no correspondía para viáticos, sino que ese dinero era de la manutención, de ‘Caliche’, como ya se había confirmado en una audiencia anterior del proceso.

Otro tema, que fue revelado por ‘Caliche’, es la finca La Veranera, de la cual dijo que esta no era una propiedad que valiera $50 millones y que, por el contrario, Monsalve le había pedido que se la ayudara a vender en por lo menos $1.000 millones, asegurando que las pruebas también se encuentran en las sim cards.

Ante ese predio, indicó que esa finca era de Monsalve. Sin embargo, no ha podido demostrar que Juan Guillermo Monsalve sea “Tavo Molina”, la persona que ha sido señalada de haber participado en el negocio de la finca La Veranera, la propiedad a nombre de la esposa y la mamá de Monsalve que entró en proceso de extinción de dominio por parte de la Fiscalía General.

Asimismo, contó que Monsalve administraba una mina, de la cual no ha podido especificar qué tipo de mineral se extraía de ella.

“Él varias veces me pidió que le consiguiera motores de bombeo y plantas eléctricas para la mina”, sostuvo ‘Caliche’ al medio.

Al finalizar, señaló que su vida corre peligro, pues ha tenido que cambiarse de lugar varias veces, porque, “sicarios me han venido a matar”, dijo durante la entrevista.

<b>“Me ha tocado desplazarme de apartamentos cada rato por sicarios que me han venido a matar. Lo que tengo yo claro que me dijo ese día la magistrada, era que yo tenía que sacar de la cárcel a una notaría a Monsalve a que dijera que él me iba a matar, pero yo sé que él ya me mandó a matar”</b>, reveló Carlos Eduardo López, alias ’Caliche’.