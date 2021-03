Familiares de Jorge Oñate fueron víctimas de robo durante las exequias del artista

Jorge Oñate, cantante vallenato colombiano. Foto: Colprensa.

Si bien la muerte de Jorge Oñate es la tragedia más grande experimentada por su familia en los últimos días, no se puede decir que sea la única, pues Bernardo ‘Chino’ Zuleta, cuñado del cantante reveló que tras regresar a su casa luego del velorio en el municipio de La Paz, César, se encontró con la puerta abierta, en lo que se reporta como un caso de hurto.

De acuerdo con el hermano de Nancy Zuleta, esposa del ‘Jilguero de América’, “al llegar, una vecina me avisó que me habían robado”. Según detalló, “cuando voy, encuentro que forzaron la cerradura, violentaron también la ventana y de a poco vemos todo lo que se llevaron: un dinero de mi hija que había llegado de Barranquilla fue de lo primero que notamos”.

Adicionalmente, se llevaron un celular y, como reporta el periódico El Tiempo, hasta un computador que pertenece a la nieta del fallecido compositor vallenato. “Menos mal que no estaba en la casa en ese momento, porque quizá me hubiera pasado algo a mí”, dijo Zuleta a esa publicación.

A pesar de los reportes en medios de comunicación, la Policía local dijo, en la tarde de este miércoles 3 de marzo, que no tenía conocimiento de los hechos o de ninguna denuncia al respecto. No obstante, ‘Chino’ argumentó que “aquí llamamos hasta al secretario de Gobierno municipal; en este momento de dolor no nos importa tanto lo material, si no que la delincuencia se está apoderando de La Paz”.

En ese sentido, hay que señalar que Zuleta no fue el único familiar de Oñate afectado por la delincuencia en el marco del homenaje al cantante en dicha población. También fue víctima Delfina Oñate, prima hermana del artista, quien perdió el celular y la cartera a manos de personas inescrupulosas, durante el evento en el que participaron figuras reconocidas del vallenato como Silvestre Dangond, Jorge Celedón y Peter Manjarrés.

También fue víctima el hijo del ‘Ruiseñor del Cesar’, José Daniel Oñate, así como otro menor de edad miembro de la familia, quienes fueron víctimas del hurto de dos teléfonos celulares avaluados por una suma de 5 millones de pesos, al parecer a manos de fleteros, que tomaron los aparatos sin que sus propietarios se dieran cuenta, mientras estaban en el cementerio del municipio.

Aparte de ello, se conocieron varias denuncias de robos durante las exequias y actos públicos, en contra de ciudadanos que fueron a despedir al cantante. De acuerdo con RCN Radio, las denuncias llegaron hasta las redes sociales, donde usuarios publicaron mensajes como este: “Durante el sepelio de Jorge Oñate, los ladrones hicieron su agosto: robaron teléfonos, carteras, billeteras y hasta un carro”.

El coronel Jesús Manuel de los Reyes, comandante de la Policía del Cesar, confirmó los hechos señalando que, “sí se presentaron dos hurtos a teléfonos, y a una camioneta, incluso entre las victimas hay un nieto de cantante, a quien le fue recuperado el teléfono. Es importante que denuncien quienes resultaron afectados”. De acuerdo con la policía local, dicho vehículo ya fue sacado de la población, pero le están siguiendo el rastro.

Jorge Oñate falleció el pasado 28 de febrero en Medellín. Aunque había podido superar la covid-19, otras afecciones como una pancreatitis terminaron por arrebatarle la vida. El último adiós al artista fue en su pueblo natal, La Paz, Cesar, donde recibió un homenaje por parte de la alcaldía local, el pasado 1 de marzo, donde se presentaron los hechos delincuenciales. Tanto esa población como la capital del departamento, Valledupar, declararon tres días de luto por su deceso.

