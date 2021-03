Con reflexivo mensaje a las mujeres, Sara Corrales luce su cuerpazo en redes sociales

Actriz colombiana, Sara Corrales.

“Tremendo cuerpazo”, dice uno de los cientos de mensajes que acompañan la más reciente publicación de Sara Corrales, quien saltó a la fama al pertenecer a la primera edición de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ del canal RCN, quien desde entonces cambió su estilo vida para obtener el esbelto cuerpo que hoy causa sensación en Instagram.

Con motivo del mes de la mujer, la hoy influenciadora fitness, dejó un mensaje en sus redes en el cual expresó un sentimiento de fortaleza para todas sus seguidoras.

“La vida cambia cuando te das cuenta que cada experiencia está ahí para enseñarte algo, así que deja de chillar y lamentarte por todo, más bien APRENDE, ENTIENDE, ACEPTA!”, publicó Corrales en su cuenta de Instagram.

El mensaje causó tanta sensación que ya cuenta con más de 37.600 likes, pues todo se debe a que este escrito está acompañado una impactante foto de la actriz posando en la playa, en un diminuto traje de baño negro, con el cual muestra su tonificada figura.

De antesala a esta publicación, Corrales también compartió otra fotografía en la que está sobre una moto de alto cilindraje señalando: “No me gusta cuando la gente tienen unos estereotipos tan cerrados en la cabeza! Que la mujer solo puede hacer determinadas cosas por ser mujer, debe vestir delicada, de rosa, hacer deportes suaves, no le pueden gustar las motos, hacer pesas en el gym porque entonces es machorra! A ver, y qué pasa si abrimos un poco la mente y nos damos cuenta que las mujeres podemos ser básicamente lo que queramos ser, así parezca “femenino” o “masculino” Yo por ejemplo, amo las motos y me siento más mujer que nunca”.

La última vez que se le vio en las pantallas colombianas, fue como participante del reality ‘Master Chef’, en el que tuvo una destacada participación, pero terminó retirándose de la competencia por el acelerado ritmo de las grabaciones y otros compromisos personales, que la llenaron de estrés e inclusive, le provocaron una alergia.

Sin embargo, en los últimos meses se ha alejado de la escena actoral para dedicarse a su proyecto de vida sana, pues ahora, por medio de redes sociales, a sus 35 años, se dedicó a ser empresaria y maneja su vida desde el ámbito de influenciadora alimenticia con su restaurante ‘Vivo Live Food’.

En su proyecto empresarial, Corrales inspira a cientos de personas a comer delicioso y saludable. Asimismo, la actriz y modelo, comparte con sus seguidores rutinas de ejercicio y todo lo necesario para obtener una figura envidiable, como la que logró ella, luego de años de juicioso entrenamiento.

Sara Corrales logró gran reconocimiento como actriz en México, pero en su regreso a Colombia, luego de varios proyectos televisivos en el país azteca, la paisa regresó para radicarse nuevamente en si natal Medellín y así confirmar su empresa. Ha sido tanto el éxito de su reciente restaurante que ya cuenta con un nuevo punto en la ciudad de Barranquilla, frente al mar.

