“Muchos creen que no tengo capacidades, pero se equivocan”: Luis Amaranto Perea

La continuidad de Luis Amaranto Perea como director técnico del Junior de Barranquilla ha sido puesta en duda, por cuenta de la irregularidad del equipo y su nivel intermitente en la Liga BetPlay Dimayor. Los rumores de la posible salida del exfutbolista han nacido durante la semana, mencionando, además, que podría llegar Leonel Álvarez al banquillo, pero todos fueron desmentidos por el antioqueño.

En las últimas horas, Perea rompió el silencio y habló de su situación con el ‘tiburón’ en entrevista para Saque Largo, del canal Win Sports. El timonel se refirió a las demandas que tiene estar al frente de una institución del calibre del ‘rojiblanco’, por su tradición y su protagonismo en el rentado colombiano.

“Este es un club donde hay gran presión. No me preocupa la exigencia, lo importante es que exista y me siento en condiciones de seguir afrontando el reto. En los equipos grandes nuestro puesto siempre hace parte del debate”, señaló.

El estratega se refirió al plan que está ejecutando para que el plantel encuentre su mejor versión y logre hilar buenos resultados. “Este equipo genera pasiones, hay una inversión grande y la gente quiere que ganemos y goleemos. Sé que hay muchos que desean que no triunfe, pero tengo la certeza de que podemos resolver la situación. Para lograr la gloria hay que redoblar esfuerzos”, puntualizó.

También reveló algunas de las razones por las que cree que ha sido el blanco de las críticas, así como la forma en que piensa dejarlas a un lado. “Hay un grupo de personas que cree que no cuento con las capacidades, por lo joven que soy, y yo les digo que están equivocados. Me siento con las capacidades y tengo la valentía que se necesita para revertir los malos momentos”, apuntó.

El oriundo de Turbo, de 42 años, subrayó que se siente a gusto en el conjunto de la capital del Atlántico y que seguirá asumiendo con responsabilidad los retos que se avecinan. El ‘tiburón’ recibirá al Atlético Bucaramanga, el próximo viernes, por la liga; certamen en el que tiene una cosecha de 16 puntos, en diez salidas.

Después, cambiará de chip para iniciar su camino en la Copa Libertadores. Por la segunda ronda previa del torneo internacional, se medirá con el ganador de la serie en disputa entre Caracas y César Vallejo, la semana entrante, para estar más cerca de quedarse con un lugar en la fase de grupos.

