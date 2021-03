Esta es la razón por la que Yina Calderón y Manuela Gómez ya no son amigas

Un indicio que dejó Gómez, influenciadora y exprotagonista de Nuestra Tele indica que está peleada con la vendedora de fajas. Foto: Redes

La exprotagonista Manuela Gómez confesó por qué terminó su amistad con Yina Calderón. A través de sus historias de Instagram, Gómez señaló que son muchas veces las que los seguidores le han preguntado qué pasó con Yina, pues hace un tiempo se les vio juntas tras solucionar los problemas del pasado.

Debido a la insistencia, la también empresaria sacó de la duda a los usuarios, dejando en claro que no fue por su culpa que la amistad llegó a su fin.

“La amistad con Yina no terminó de parte mía, simplemente ella decidió terminar la amistad conmigo o alejarse por no cumplir con su palabra y no cumplirme con un negocio que teníamos”, explicó Gómez.

Asimismo, señaló que ella es una persona responsable con los negocios que hace, contrario a lo que al parecer sucede con Yina, según sus declaraciones.

“Lo que pasa es que yo soy una mujer muy muy seria para mis negocios y la parte del trato que me tocaba a mí yo la cumplí y me quedé esperando meses a que ella me cumpliera”, puntualizó la exprotagonista.

Hace unas semanas, Gómez, quien está saliendo de un cuadro de adicción a las drogas, fue la que puso en evidencia el posible fin de la paz entre las dos controversiales figuras públicas. Por medio de sus historias en Instagram, la también DJ inició una sesión de preguntas y respuestas entre ella y sus seguidores.

En las historias, respondió una pregunta que pedía actualizaciones acerca de su adicción. “Es un tema más que superado, gracias a Dios. Fue un proceso muy difícil, no les voy a mentir, pero ya estoy nítida para mi negocio, para mi vida, para mis proyectos, para mis planes”, explicó a su seguidor y añadió que “cuando uno quiere puede, es así de sencillo”, motivando a personas en su audiencia con posibles problemas de adicción a las drogas a que salgan de la situación.

Sin embargo, la conversación se tornó seria cuando a Gómez se le preguntó por su amiga -y a veces rival- Yina Calderón. “¿Por qué no te has vuelto a ver con Yina?”, formuló un usuario anónimo en la plataforma. Para lo que la vendedora de cosméticos respondió muy seriamente: “Ni siquiera tengo palabras, ni siquiera tengo palabras. No diré nada al respecto, por ahora”, sentenció sin dar más explicaciones.

La relación entre las influenciadoras había pasado por puntos bajos en el pasado; sin embargo, en julio del 2020, Gómez fue invitada a una de las ‘putifiestas’ de Calderón, en la cual se les vio muy amigables entre sí.

En un evidente estado de embriaguez, la hermana de la vendedora de fajas le quiso pasar el micrófono para que diera unas palabras en medio de la fiesta. Inesperadamente, Calderón se lanzó encima de Gómez para darle un beso apasionado, acto que es repetitivo entre las empresarias. “Dejemos de meter a la gente que ella es mi novia”, expresó la también cantante de guaracha.

