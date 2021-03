Capturan a profesor acusado de abusar sexualmente a una de sus estudiantes en Amazonas

Judicializado profesor que habría abusado sexualmente de una de sus estudiantes menor de edad e integrante de una comunidad indígena de Amazonas. Foto: Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación anunció que este 28 de febrero, investigadores del CTI de la Fiscalía General de la Nación capturaron a Tito Ruiz Cervantes, profesor de una institución educativa de Puerto Nariño, en el departamento de Amazonas, sindicado de haber abusado sexualmente de una niña indígena, de 10 años.

El ente investigador anunció que “el docente, al parecer, usó su posición dominante sobre una de sus estudiantes y, en medio de presiones, la indujo para que accediera a sus pretensiones sexuales en las aulas de clases”. También, dio a conocer que “de acuerdo con los testimonios, entrevistas y valoraciones psicológicas hechas a la víctima, los hechos ocurrieron en 2016″.

En ese sentido, un fiscal de la Seccional Amazonas imputó a Ruiz Cervantes el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado, y por disposición del juez de control de garantías, el procesado deberá cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario.

A su vez, la Fiscalía aseguró que se encuentra investigando al profesor por otro evento similar contra una de sus estudiantes. “Por este caso es procesado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años”, señaló la autoridad penal.

También, informó que durante una visita realizada recientemente a Amazonas, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, se reunió con la comunidad y las autoridades de Puerto Nariño para acordar un plan focalizado de intervención para investigar la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, y el hurto.

“Esta priorización permitió avanzar en la captura y judicialización del profesor Tito Ruiz Cervantes; y la identificación de otras personas que estarían vinculadas a conductas contra la formación sexual de la infancia y la adolescencia en el citado municipio”, señaló la Fiscalía.

El caso de otro profesor que abusó de niña indígena en el Vaupés, también en la Amazonía

El pasado 9 de febrero, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años a Damancio Dasilva Cordero, profesor que dictaba clases en la Institución Educativa de Mandí, sede Escuela Rural de Puerto Mensajero, la cual se encuentra adscrita a la Secretaría de Educación Departamental de Vaupés. Al hombre se le acusa de haber abusado sexualmente de una menor de edad, la cual pertenece a la Etnia Cubeo, Vaupés.

Los hechos sucedieron en octubre del año pasado y de acuerdo con información de la Procuraduría, Dasilva Cordero vivía con la menor de edad desde marzo de ese mismo año. El Ministerio Público manifestó que el docente tenía claro la edad de la niña indígena, ya que era su estudiante y por esta razón tenía acceso a este tipo de información, además de esto, también sabía que su conducta podría constituir una infracción de la ley, hechos que confirmó Dasilva en su versión libre presentada ante la Procuraduría.

La Procuraduría anunció que el documento aportado por Dasilva Cordero por el cual se registró un acuerdo entre el docente, la menor y los padres de la menor para confirmar la convivencia existente entre los mismos desde el mes de marzo de 2020 no tiene ningún valor legal, pues “la voluntariedad en los menores de catorce años, en el caso que se investiga, para la ley es inexistente”.

La decisión de esta primera instancia se dio a conocer en la audiencia pública en la cual no se presentó Dasilva Cordero ni ningún colega académico que haya sido testigo para la defensa del acusado. Teniendo en cuenta que no se recibió algún comunicado o notificación que justificara la ausencia del autor del abuso sexual y que, además, no se interpuso un recurso de apelación contra la decisión disciplinaria que tomó el juez encargado, por esta razón el fallo quedó en firme.

