Sara Uribe habla de la misteriosa novia de Fredy Guarín

Uno de los grandes fichajes de la Liga Betplay 2021 fue el de Millonarios con Fredy Guarín, quien arregló todo con las directivas ‘embajadoras’ para cumplir su sueño de vestir la camiseta capitalina. Sin embargo, este no ha sido el único hecho por el que el futbolista ha dado de que hablar, pues su expareja Sara Uribe, con quien tuvo a su hijo Jacobo, dejó saber que el volante tiene una nueva pareja.

A la presentadora le preguntaron nuevamente por su expareja y padre de su hijo y aprovechó para aclarar algunas dudas sobre su relación confirmando, además, que el ex +jugador de la Selección Colombia ya tiene una nueva pareja.

Todo parece indicar que la médica veterinaria Pauleth Pastrana sería la novia del volante azul, quien comparte la misma pasión por los caballos, teniendo en cuenta que ambos, en sus redes sociales, publican imágenes consintiendo a los animales.

Cabe señalar que, ni Guarín ni Pauleth han confirmado el supuesto romance, pero las publicaciones de la médica veterinaria en los lugares que suele visitar el jugador podrían dar muestras de que ambos tienen su ‘guardado’.

Tras las declaraciones de Uribe, los seguidores mencionaron que los gustos de Guarín aún no han cambiado, puesto que Pauleth y la exprotagonista de Nuestra Tele tienen un cierto parecido.

Mientras tanto, el volante de Millonarios no se preocupa por lo que se especula en redes sociales, ya que a mitad de semana sufrió una lesión en el estadio Metropolitano que lo obligó a salir en el primer tiempo del partido ante Junior.

Por otro lado, Uribe, que contó la verdad de la crisis que enfrentó en su vida y los kilitos que subió en este tiempo, compartió un video en su cuenta oficial de Instagram, donde dejó a la vista la frescura y profesionalismo que proyecta en las sesiones de fotos.

En este contenido, un usuario de la red social quiso criticarla por la pose que hizo a la cámara, y la celebridad no dudó en responder con un particular estilo, donde tomó con gracia el tamaño de sus glúteos. Estas palabras fueron aplaudidas por algunas personas, que apoyaron a Uribe por las opiniones negativas que había recibido.

“Qué actitud mostrar el culo porque no tiene nada más, qué tristeza”, escribió la usuaria, a lo que la modelo le respondió: “Ahhh, pero ya volvió mi culo jajajaja por lo menos ya tengo”.

En el post se logra detallar a Sara Uribe en un set de fotos, luciendo una blusa de color blanco, unas medias veladas oscuras, unos botines de tacón y su pelo rubio suelto. La modelo va bailando al ritmo de la música y mira fijamente al lente del fotógrafo.

Los usuarios reprocharon esta clase de comentarios y expresaron que no era justo con las celebridades que estuvieran aguantando estas palabras sobre su cuerpo.

“Definitivamente hay personas que son infelices”, “Parce, la gente no tiene nada más que hacer? A Lina, a ella, a todo el mundo, no viven y no dejan vivir”, “Esos kilos que subió se le ven divinos”, “Y si es modelo, la gente si sufre”, entre otras opiniones.

Le puede interesar