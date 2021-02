Entre lágrimas, vendedor ambulante pide a la Policía que no le quite los tapabocas que vende

Este jueves 25 de febrero, empezó a circular un video en el que se puede ver como un vendedor ambulante perdió casi 100 tapabocas que estaba vendiendo en la carrera 13 con calle 11, de Funza, Cundinamarca.

Policía le quitó plante a vendedor ambulante; aunque les lloró lo dejaron sin nada

En las imágenes se puede ver al hombre rogando a la Policía que no se lleve los objetos, pues los sacó prestados, ya que le habían quitado más productos a principio de esa semana.

Entre lágrimas, el vendedor le dice al uniformado: “necesito trabajar, es mi comida. Si se me lleva el plante me quedo en ceros otra vez”, pero las palabras no fueron suficiente para los agentes, quienes continuaron con el procedimiento.

En las imágenes se puede ver a una personas sin uniforme, pero con un carné en el cuello que lo identifica como inspector de Policía, que afirma estar haciendo un procedimiento legal.

Al final, los policías se llevan los tapabocas y le piden al vendedor que vaya a la Estación de Policía para hacer el procedimiento. En la última parte del video, quien graba muestra a un uniformado con un taser en la mano de manera amenazante.

Durante 2020 se presentaron 86 casos de violencia policial

El pasado 24 de febrero se cumplieron 22 años de creación del ESMAD, pero desde 2009, los ciudadanos salen a las calles a manifestarse en contra del abuso de este grupo de la Policía Nacional, en lo que se conoce como el Día de contra la brutalidad policial. Temblores ONG, organización que busca activar y movilizar procesos comunitarios de transformación social, reveló datos importantes sobre la violencia policial en Colombia durante 2020.

Aunque la ONG compartió algunas infografías con las cifras recopiladas, El Espectador conoció el informe completo que evidencia que la mayoría de los homicidios se presentaron con armas de fuego. Además, la organización señaló que la comunidad migrante y afro fueron las más afectadas por la violencia de la Policía.

Esta ONG consultó las bases de datos de Medicina Legal, del sistema de información Red de Desaparecidos y Cadáveres y el Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia, para la realización del informe. Con estos datos recopilados, encontraron que en 2020 existieron 86 casos de homicidios (82 hombres y 4 mujeres), en los que presuntamente participaron fuerzas policiales.

Según reveló El Espectador, uno de los datos que le llamaron la atención de la ONG fue que, según las cifras, en septiembre de 2020, solo se reportaron cinco homicidios, pero investigaciones periodísticas han revelado más de 10 e incluso 20.

Este último dato se dio a conocer en septiembre del año pasado a través de una investigación del medio Cerosetenta, que afirmó que “las personas que murieron el 9 de septiembre, en las marchas en contra de la violencia policial, murieron por disparos de armas de fuego en la cabeza, en el tórax, en la cara. Eran estudiantes y trabajadores. Uno de ellos era menor de edad”.

En el reportaje, 070 también expresa que antes de que el país conociera el video en el que dos agentes de policía golpean y electrocutan a Javier Ordóñez, “ya al menos 9 personas habían muerto por acciones de la Policía ese año”.

Además, según reveló El Espectador, el informe resalta que las personas entre los 20 y 29 años fueron víctimas recurrentes de uniformados de la Policía, con un total de 40 casos en 2020.

