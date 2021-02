Renunció el presidente de la liga de boxeo del Valle del Cauca, denunciado por acoso sexual

Jaime Cuéllar, expresidente de la Liga de Boxeo de Valle del Cauca, acusado de acoso sexual

Jaime Cuellar, presidente de la Liga de Boxeo del Valle del Cauca, renunció a su cargo, luego de ser señalado de acosar sexual a adolescentes. Así lo anunció, en las horas de la mañana del 24 de febrero, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, que confirmó en su cuenta de Twitter que Jaime Cuellar Vargas, presidente de la Liga de Boxeo del departamento, renunció a su cargo tras denuncias de presunto abuso y acoso sexual contra deportistas.

“Conocí la renuncia del presidente de la liga de boxeo a su cargo, y ahora le solicito a las autoridades ya la justicia que avance en la investigación y esclarezca el caso legalmente, sin manchar el deporte”, dice el mensaje de la Gobernadora quien anexa la carta de renuncia donde Cuéllar menciona que la razón por la que renuncia son “asuntos personas”.

Ante las denuncias, el gerente del Instituto de Deportes, Educación Física y Recreación del Valle del Cauca (Indervalle) le dijo a Blu, el 23 de febrero, que ya se están tomando cartas en el asunto. “Reprochamos este tipo de acciones. Desde lo que está en nuestra facultad, le hemos solicitado al comité disciplinario y de ética de la liga que por favor aparte al presidente —Jaime Cuéllar— para que pueda pueda hacer uso de su defensa y esclarecer los hechos por los que se le está tildando”.

En Caracol Radio el ministro de deportes, Ernesto Lucena, se refirió a los hechos de acoso sexual y aseguró que “Es aberrante la situación del deporte a nivel mundial con el tema del acoso sexual que se ha visto en los últimos años. Desde MinDeporte le pedimos a los deportistas que sientan estos acosos que denuncien, aunque sea difícil porque hay un chantaje por parte del directivo. Le pedimos a la Comisión Disciplinaria que actúe para destituir a esta persona. Él ya renunció pero lo triste es que puede quedar en la nada. Estaremos pendientes de esta situación y por qué no estaba en conocimiento como ente deportivo”.

Hechos de acoso

De acuerdo con Élmer José Montaña, que tiene el archivo de algunas conversaciones por WhatsApp que evidenciarían el acoso y los testimonios de las víctimas, la situación venía presentándose diez años atrás, con el agravante de que algunas de las mujeres vulneradas eran menores de edad.

Y también reveló, que cuando estas no accedían a sus pretensiones, las menospreciaba, insultaba y las “amenazaba” con dejarlas por fuera. Y precisó que cuando las jóvenes denunciaron la situación, Cuellar prohibió que “hicieran las prácticas deportivas en el Coliseo María Isabel Urrutia”.

Una de las deportistas que denunció el abuso es Diana Segura y contó en Blu Radio la primera vez que sufrió acoso por parte del acusado.

“Ese día me pidió que fuera donde él se estaba hospedando, en Restrepo. Yo fui, lo hacía un señor respetuoso y serio, cuando voy viendo que le va echando pasador a la puerta, y me pide que tuviéramos relaciones sexuales a cambio de uniformes y una dotación”, señaló.

En esta misma línea Laura Lasso, otra de las integrantes de la Liga de Boxeo, recordó que Cuéllar “quería que yo tuviera relaciones sexuales con él y me citaba constantemente a su oficinal”. Tal era el acoso que ella “siempre iba acompañada de mi mamá o de unas amigas para no dar el paso a lo que él quería”. Y fue más allá agregando que “En ese entonces yo era menor de edad, tenía 13 o 14 años más o menos. Quiero denunciarlo para que ese señor pague por todos los acosos a las chicas que practican este deporte”.

A las acusaciones que hacen las deportistas, se le suman pruebas como chats y grabaciones.

En un audio Cuellar extorsionando a una deportista por 7 mil pesos de los viáticos que le corresponden por ir a entrenar.

“Y por eso le digo, eso es cosa suya, usted sabe que aquí no entra nadie y venga por la tarde tipo 3 o 4 que no hay nadie aquí, ya todo mundo se va. Yo hago un esfuerzo pero usted también, además usted sabe que a mí me gusta y si estando allí tengo un condón, este número es tuyo y tal día puedo o no puedo. Usted viene y listo no tengo ningún problema”, se escucha en la grabación.





