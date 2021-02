Por fin: Julián Ortegón habló sobre la muerte de Ana Maria Castro

Julián Ortegón, implicado en la muerte de Ana María Castro.

Tras la realización de la audiencia por el caso de Ana Maria Castro, en la que se dictó medida de aseguramiento contra Julián Ortegón y Paul Naranjo, quien manejaba la camioneta desde la cual, según testigos, vieron caer a la joven, han surgido múltiples hipótesis de su muerte. La Fiscalía y su unidad investigativa creen que se trató de un feminicidio, mientras que los involucrados han presentado versiones disímiles y, en algunos casos, contradictorias.

Sin embargo, los tres implicados en la muerte de Ana Castro tienen versiones distintas sobre lo que pasó esa noche. Por su parte, Julián Ortegón, a quien la Fiscalía le imputó cargos por feminicidio agravado en calidad de coautor siempre se mantuvo en su posición de asegurar que del carro se bajaron Mateo Reyes y Castro, ambos en perfecto estado de salud.

En esta ocasión se conoció un nuevo testimonio por parte del hombre, según El Tiempo, Ortegón confesó que él mismo les abrió la puerta de la camioneta tanto a Mateo como a Ana Maria para que se bajaran, esto porque Paul, quien supuestamente estaba saliendo con Castro, estaba muy molesto porque Ana le estaba siendo infiel con Mateo y se estaban besando de manera muy sexual en la parte de atrás del vehículo, “pero ni se inmutaron. Entonces yo me bajé, les abrí la puerta de atrás y les volví a pedir que se bajaran, les dije que respetaran a mi amigo y que eso no se hacía”, aseguró Ortegón en entrevista con el medio de comunicación.

Archivo Particular El Tiempo

Además, aseguró que ya que ninguno se quería bajar tuvo que cogerlos del brazo para sacarlos a ambos de la camioneta y poder seguir su camino, “primero fue a Ana María y después fue a Mateo. Luego me subí a la camioneta y nos fuimos con Paul”, mencionó Ortegón.

Según él, ambos personajes se bajaron del vehículo y junto con Naranjo siguieron su rumbo hasta su apartamento. Cuando llegaron a la vivienda, hacía las 2:30 am, Paul guardó la camioneta en el parqueadero del edificio de Julián y pidieron un domicilio de licor, así continuaron la fiesta hasta que una amiga de Paul los invitó a rematar en otro bar de Bogotá, ambos accedieron y se fueron para allá, “Pero cuando llegamos allá pensé en mi trabajo y decidí irme para la casa. Paul sí entró con su amiga al negocio”, dijo Ortegón a El Tiempo.

Según Julián, se devolvió a su casa y se acostó a dormir pero se le descargó el celular y no supo más de Paul, ni de Ana... inclusive, asegura que luego de despertarse le dijeron que Naranjo había regresado por la camioneta pero el celador no se la había dejado sacar porque no lo conocía, luego la familia del hombre fue a revisar por qué no le dejaban sacar el vehículo, “eran como las 8 o 9 de la mañana cuando pasó esto y me fui a dormir y no me desperté para el trabajo, a las 2 de la tarde mi novia Camila me dijo que Ana María estaba muerta”.

Sin embargo, Ortegón también relató que él no conocía a Ana, sino que fue hasta esa noche, cuando Paul la llevó al local donde él trabajaba que la vio por primera vez y que allí mismo acordaron ir a tomar algo, pero que Castro se fue primero y cuando Julián y Paul llegaron al bar ella ya estaba con Mateo.

Ella se cayó del vehículo en movimiento:

La defensa de Julián Ortegón, aseguró que la mujer cayó del vehículo en un accidente en el que ni Julián, ni Paul tuvieron nada que ver. Según Rafael Antonio Gómez Verdugo, abogado de Ortegón, aseguró que era físicamente imposible que el piloto (Paul Naranjo) y el copiloto (Julián Ortegón) lanzaran a Castro, pues ella estaba en el asiento de atrás.

Gómez Verdugo dijo que lo más posible era que la joven, que estaba en alto estado de embriaguez, estuviera muy cerca del vidrio de la puerta trasera y que se hubiera caído por el movimiento del carro.

Sin embargo, Alejandro Vega, quien llamó a la línea de emergencias 123 para reportar que había un cuerpo de una mujer en la calle 80, aseguró en su declaración ante la Fiscalía General de la Nación que, “botaron a una chica como si fuera un muñeco de trapo”, .

