Megaoperación de la Polfa incautó 400 mil unidades de medicamentos fraudulentos

La Policía Fiscal y Aduanera incautó 25.429 unidades de medicamentos de contrabando en Cali. Foto: Secretaría de Seguridad

Este miércoles, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) le propinó un duro golpe al tráfico, distribución, comercialización y contrabando de medicamentos fraudulentos y vencidos. En una megaoperación que contó con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), se logró incautar más de 400.000 unidades de medicamentos en mal estado que amenazaban la salud pública de los colombianos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Cali, se trata de la operación ‘Eslabón’, la cual operó en 17 ciudades de Colombia y en la capital del Valle del Cauca logró decomisar 25.429 unidades de medicamentos que serían comercializados en la ciudad.

De acuerdo con el director de la Polfa, el general Gustavo Franco Gómez, en Bogotá, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Riohacha, Valledupar, Cúcuta, Bucaramanga, Medellín, Ipiales, Pereira, Cali y Arauca también se desarrolló parte del operativo en el que resultaron capturadas cinco personas. En esa fracción, se logró incautar 159.811 unidades de medicamentos en mal estado que habrían ingresado al país de forma irregular.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, se propinó otro duro golpe a una red señalada de alterar tratamientos para enfermedades de alto costo como el cáncer y la hemofilia. De acuerdo con el ente acusador, la banda se encargaba de alterar las fechas de vencimiento, registros sanitarios y lotes para darles “apariencia de autenticidad” con el fin de lograr ventas. “Al parecer, estas maniobras ilícitas eran realizadas desde 2017 en Buenaventura, Tuluá, Palmira y Cali (Valle del Cauca); Barranquilla (Atlántico) y Quibdó (Chocó)”, aseguró el comunicado.

A los seis integrantes de la banda se les imputarán los delitos de lavado de activos; corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico; y concierto para delinquir. “En las diligencias realizadas contra esta red fueron incautados más de 100.000 unidades de medicamentos, cuyo costo superaría los 2.700 millones de pesos”, finalizó.

Operaciones para enfrentar falsificación de vacunas

El pasado 10 de febrero, la Polfa, en articulación con organizaciones internacionales conformadas por 15 países, lanzó la operación transnacional ‘Eslabón II’, con la que se busca desarticular estructuras criminales que falsifiquen, trafiquen y contrabandeen la vacuna contra el COVID-19.

La operación internacional, que fue lanzada junto a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), está conformada por la Interpol, Europol, Ameripol y Olaf. ‘Eslabón II’ a su vez está enfocada en atacar la comercialización ilegal, la adulteración y el transporte ilícito de productos farmacéuticos, medicamentos, suministros médicos y elementos quirúrgicos y de bioseguridad, que se han hecho indispensables para garantizar la salud pública durante la crisis sanitaria por COVID-19.

Por su parte, Ameripol indicó que esta operación transnacional se “articulará mediante bloques regionales de seguridad, agencias gubernamentales e instituciones policiales de Europa y América tales como el Ministerio de Salud de Colombia, el Programa de Asistencia Contra el Crimen Transnacional Organizado de la Unión Europea (El Pacto) y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima)”.

Mediante esta estrategia internacional se busca enfrentar de manera frontal las estructuras criminales, que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos especialmente en América y Europa. “Hay grandes amenazas evidentemente, no es solo hoy el tema de los equipos sanitarios, de las mascarillas, de los guantes, sino algo que comentaba también el representante del Ministerio de Salud, que es el tema de las vacunas. Un tema sensible, porque claramente va a dañar la salud de los ciudadanos si no la atacamos de manera frontal”, aseguró el jefe de proyectos de la Unión Europea, Marcos Albear.

