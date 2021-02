Alerta en Bojayá: tres indígenas fueron víctimas de una mina antipersona y el resto de la comunidad está confinada

La utilización de minas antipersona en medio del recrudecimiento de la violencia en Colombia sigue amenazando las vidas de los ciudadanos. Este martes 23 de febrero, las autoridades reportaron que tres indígenas de la comunidad chanú cayeron en un campo minado en zona rural de Bojayá (Chocó). Una de las personas murió en el hecho y dos resultaron heridas.

“Tuvimos una situación difícil en la comunidad chanú, en Alto Río Bojayá, donde una mina cobró la vida de un señor y dejó dos heridos. Esto es debido a la presencia de grupos al margen de la ley”, informó Edilfredo Machado, alcalde de Bojayá.

Las autoridades chocoanas aseguran que enviarán un ataúd hasta el resguardo indígena para que las comunidad chanú pueda sepultar a la víctima. En cuanto a las personas heridas, se detalló que presentan lesiones de gravedad en sus extremidades inferiores. Ellos serán atendidos en la cabecera municipal de Bojayá, pero para llegar hasta ahí, el traslado debe hacerse por el río y tarda seis horas, tal vez más, ya que en esta temporada del año el afluente presenta niveles bajos.

En general, la comunidad que habita en las zonas rurales de Bojayá tienen miedo porque distintos grupos al margen de la ley están amedrentándolos para quedarse con el control de la zona. Ante este hecho, la población se ha tenido que confinar y no pueden salir a abastecerse de comida, ni acceder a otros derechos como la educación o la salud. El mandatario de Bojayá aseguró que está tratando de suplir las necesidades de los civiles, pero los esfuerzos no dan abasto.

“Hay temor por los enfrentamientos y porque sucedan estos hechos. Por eso, las comunidades están confinadas, son entre 2.500 y 3.000 las personas. Yo no alcanzo a cubrir el tema de la alimentación porque ellos tienen muchas necesidades, como medicinas”, denunció Machado.

El mandatario aseguró que ya notificó a la Gobernación de Chocó y al Gobierno nacional acerca de esta situación. Los bojayaseños esperan que, a través de la Unidad para las Víctimas y organizaciones no gubernamentales, se pueda tramitar la entrega de ayudas humanitarias para evitar desplazamientos forzosos.

La situación que atraviesa el Alto Río Bojayá también la padecen otras comunidades que habitan en distintos municipios de Chocó y el Urabá antioqueño. Justo horas antes de que se conociera la explosión de la mina antipersona, líderes de esta comunidad se manifestaron, en un espacio propiciado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, para solicitar que se inicie un diálogo con entidades del Estado para atender las necesidades de los chocoanos y se detenga el incremento de la violencia.

Los comisionados Patricia Tobón y Leyner Palacios denunciaron públicamente la intensificación de acciones armadas sobre los pueblos étnicos de esta región. Ellos afirmaron que si bien el mandato de la Comisión de la Verdad es esclarecer las razones del conflicto, también tiene la obligación moral y ética de alertar sobre los hechos de violencia que llevarían a la repetición de un conflicto de más de cinco décadas.

Leyner Palacios aseguró que ve con preocupación que las comunidades del Alto Baudó en el departamento de Chocó y Murindó en Antioquia estén en medio del enfrentamiento armado y las minas antipersonales. Además, afirmó que la decisión de no negociar está afectando a las comunidades. Considera que por la vía militar no se va a resolver el conflicto y que no se puede seguir escuchando los testimonios de los habitantes de estas zonas del país sin hacer nada al respecto.

Ambos comisionados se refirieron específicamente a lo que ha ocurrido en el último mes en el Alto Baudó (Chocó), Murindó (Urabá antioqueño), Tumaco (Nariño) y Buenaventura (Valle del Cauca).

“Al menos 4.741 personas de la comunidad indígena Moamía en el Alto Baudó están confinadas desde el 19 de febrero por los enfrentamientos entre el Eln y el Clan del Golfo. En Murindó, alrededor de 1.200 personas del pueblo Embera eyábida y los resguardos del río Murindó y Chageradó están confinados por la instalación de minas antipersonal en sus territorios por parte del Eln”, sentenciaron durante la rueda de prensa.

Le puede interesar: