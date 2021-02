Familiares de personas privadas de la libertad piden que se reactiven visitas en las cárceles

Para prevenir más contagios por coronavirus dentro de las cárceles del país, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y el Ministerio de Justicia han limitado y prohibido el ingreso de visitantes a las cárceles del país en varias ocasiones. En horas de la mañana de este martes 23 de febrero, algunos familiares de los presos se reunieron frente a las instalaciones del Inpec en Bogotá para pedir que se vuelvan a permitir las visitas.

Según reportó RCN Radio, las personas que se encontraban en el lugar con camisetas y globos blancos, así como carteles y tapabocas en los que se leía la palabra ‘libertad’, estaban solicitando que se volvieran a permitir las visitas regulares a sus familiares que se encuentran privados de la libertad.

“Entendemos por qué se tomó esta decisión inicialmente, pero es bueno que se revise ya la posibilidad de reabrir estas visitas. Ellos están vivos y necesitamos verlos y tocarlos”, manifestó Adriana Toro, una de las familiares, a la emisora.

Desde el Inpec se ha confirmado que el regreso de las visitas depende del comportamiento de la pandemia dentro de los centros carcelarios y debe ser una decisión en conjunto con el Ministerio de Justicia. Además, recordaron a los familiares que esa prohibición también es para cuidar de la salud de sus familiares, teniendo en cuenta lo difícil que es controlar los contagios dentro de las cárceles con la situación de hacinamiento en algunas de ellas.

Al respecto, los familiares también realizaron algunas denuncias en los micrófonos de la emisora sobre el estado de los alimentos que reciben sus familiares en los centros penitenciarios, así como del hacinamiento.

Algunos manifestantes aseguraron que los reclusos presentan varias deficiencias en la alimentación, pues a veces la comida no está en buen estado o no alcanza para todos. “La comida que les dan no es de calidad, los ponen a pasar hambre y los tratan como animales”, aseguró uno de los presentes en el plantón.

Por otro lado, reclamaron que el Gobierno debe encargarse de solucionar el hacinamiento que se vive en varias cárceles del territorio nacional pues esto además de no ayudar a la disminución de los contagios por covid-19, hace que muchos reclusos estén viviendo en situaciones indignas.

En el lugar también hicieron presencia personas que venían desde la ciudad de Bucaramanga y Villavicencio, además, confirmaron que van a realizar más plantones como estos en días siguientes para llamar la atención de las autoridades y poder volver a reunirse con sus seres queridos que se encuentran recluidos en los centros carcelarios.

Así se detectan los niveles de contagio por covid-19 en las cárceles colombianas

Desde el pasado 13 de febrero, la Corte Constitucional le ordenó al Instituto Penitenciario y Carcelario de Colombia, Inpec, generar y publicar informes semanales de la evolución de los contagios por covid-19 al interior de todas las cárceles del país.

De acuerdo con el alto tribunal, que toma la decisión a causa de dos tutelas que buscan proteger los derechos fundamentales de la población reclusa, estos nuevos informes deberán ser presentados ante la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, así como estar disponibles para la población colombiana en general.

Paralelamente, la Corte también ordenó en el documento que el Instituto vaya ajustando los protocolos de prevención y atención de cada cárcel según como crezcan o disminuyan el número de personas que contraen o se curan del virus. Con ello se pretende dar seguimiento al tratamiento que la autoridad carcelaria le da a la pandemia y, por ende, generar mayores garantías para los penados.

Hasta el momento, el Inpec venía entregando informes de contagios de manera mensual. De acuerdo con el último de estos, publicado el 4 de febrero de 2021, 50 cárceles colombianas registraban un total de 784 casos positivos, de los cuales 100 correspondían al cuerpo de custodia y vigilancia, 23 a funcionarios administrativos, 13 a auxiliares y 648 a personas privadas de la libertad.

El mismo, señala que en los centros penitenciarios ya tienen al menos 22.954 personas recuperadas. De estas 1.277 pertenecen al cuerpo de custodia y vigilancia, 132 a las oficinas administrativas, 251 al equipo de auxiliares y 21.294 a reclusos.

