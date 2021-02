El ‘Ñoño’ Elías no se presentó a la declaratoria citada por el CNE

Bernardo 'El Ñoño' Elías. / Colprensa

A pesar del llamado del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de las peticiones de rebaja de pena que ha recibido Bernardo ‘El Ñoño’ Elías Vidal por su amplia colaboración con la justicia en otros casos, el exsenador de la U no se presentó a declarar este lunes 22 de febrero ante dicho organismo.

Esto, a pesar de estar en la cárcel La Picota, de Bogotá, donde puede ser fácilmente rastreado; y de que, desde la citación presentada el pasado jueves 18 de febrero, la autoridad electoral había solicitado a las directivas de dicha institución carcelaria ofrecer todas las garantías para adelantar una audiencia de manera virtual con “la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones”.

‘El Ñoño’, junto con Ricardo Rey Pulido y Germán Velandia Acevedo eran requeridos por la corporación para que testificaran sobre el ingreso de dineros provenientes de la multinacional Odebrecth a la campaña de reelección, en 2014, del expresidente Juan Manuel Santos.

De acuerdo con un informe de Semana, el motivo de la ausencia del exparlamentario habría sido que en el centro penitenciario no se diligenció el trámite requerido para que el mismo pudiera conectarse a la cita. Esto, a su vez, forzó a los magistrados Renato Contreras, Luis Guillermo Pérez y Doris Ruth Méndez a reprogramar la audiencia para el próximo 1 de marzo en horas de la tarde.

Sobre su ausencia se pronunció, precisamente, Alfonso Portela, abogado apoderado del caso del exmandatario ante el CNE, quien dijo que “en la diligencia, programada para las 8:00 de la mañana, no asistió el exsenador Bernardo Miguel Elías y ya llevamos muchas citaciones y muchas diligencias frustradas con respecto a esta prueba”.

Portela señaló que, “esto es la continuación de un trámite que se ha venido aplazando por la inasistencia de las personas que tienen que declarar frente al proceso. En el caso del exsenador Bernardo Elías, que ha sido citado desde hace mucho rato para que rinda su declaración dentro del expediente, lo mismo que las dos personas que tuvieron algún tipo de relación con el señor Sanmiguel y Moreno, es algo de trámite

De igual forma, el defensor pidió al CNE “y a los honorables magistrados investigadores que consideren todas las declaraciones que el señor Elías ha dado en las diferentes instancias como la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría, la Fiscalía, las solicitudes que se hicieron ante la JEP para que se valoren y se tengan en cuenta ya que en estas instancias también se habló de este tema”.

Cabe mencionar que, esta es la segunda vez que ‘El Ñoño’ Elías falta al llamado del CNE por el caso Odebrecht-Santos, siendo la primera cuando el mismo exsenador se negó argumentando que declarar ante el Consejo podría resultar contraproducente para el principio de oportunidad derivado de su acuerdo de colaboración con la Fiscalía General de la Nación.

De hecho, las ausencias en declaratoria del sindicado no son una sorpresa si se tiene en cuenta que también ha faltado cuatro veces a las citaciones a declaratoria de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

En contraste, quien si se ha presentado a los llamados es el expresidente Santos, quien en su versión libre ante el CNE aseguró que “no hay una sola prueba que ponga en tela de juicio mi buen nombre. Después de estos años no hay absolutamente nada”.

En declaraciones más recientes, ofrecidas a Semana, Santos también señaló que “en mi gobierno no hubo acusación de ningún soborno. Y en materia de plata a las campañas, se reconoció y yo reconocí, sin mi consentimiento, porque eso se comprobó, entraron unas platas para pagar unos afiches. Cuando eso volarse los topes no era delito. En el año 2014 a mi campaña no entró plata de Odebrecht ni de ninguna compañía, cualquier plata que entró fue a los partidos políticos de forma totalmente legal”.

Lee también: Fiscalía imputa a Andrade, Prieto y cuatro personas más por irregularidades en los contratos de la Ruta del Sol III