Autoridades ocupan lujosa vivienda del general (r) Jorge Romero, acusado de corrupción

Agentes de la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía le embargaron un predio al general (r) Jorge Horacio Romero, el cual estaba avaluada en $1.000 millones. Esta vivienda fue presuntamente adquirida a cambio de sobornos en contratos que realizaba el brigadier general Romero.

Actualmente, Jorge Romero, quien fue comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, se encuentra investigado por la Fiscalía General de la Nación por irregularidades en contratación. Por medio de la cuenta oficial de Twitter de esta entidad se anunció la medida de extinción de dominio.

“#Fiscalía impone medidas con fines de extinción de dominio a inmueble, avaluado en cerca de mil millones de pesos, que pertenecería al brigadier general en retiro Jorge Horacio Romero Pinzón, investigado por presuntas irregularidades en contratación”.

La Fiscalía agregó que: “Los supuestos hechos de corrupción que se le atribuyen al exoficial ocurrieron entre 2016 y 2017, mientras se desempeñó como comandante de la citada unidad. Las investigaciones dan cuenta de que habría recibido dádivas por la adjudicación de varios contratos o convenios para cubrir diversas necesidades de las instalaciones o mantenimiento de los vehículos militares”.

En estos momentos, la vivienda de el general en retiro se encuentra bajo custodia de la Sociedad de Activos Especiales. Esta entidad se encuentra adscrita al Ministerio de Hacienda, y se encarga de administrar los bienes ocupados bajo extinción de dominio.

En 2019 Romero fue llamado a juicio por las ya mencionadas irregularidades dentro de su brigada. Para este caso, la casa entrará en investigaciones mientras sigue en curso ante la Corte Suprema de Justicia dicho juicio.

De acuerdo con información de la Procuraduría, esta entidad emitió un comunicado en el que se explicaba con exactitud las razones por las cuales había sido llamado a juicio el año pasado. “El órgano de control reprochó a Romero Pinzón porque habría permitido el uso indebido, durante febrero y mayo de 2016, del combustible destinado a la brigada para garantizar la movilidad de los vehículos que prestaban los servicios a la Cuarta Brigada. Al parecer existieron consumos exagerados que no correspondían con los kilómetros recorridos; se depositaba en canecas y no en los vehículos a los que se relacionaba el cobro, e incluso se cargaba su uso a aquellos cuyos recorridos eran mínimos o nulos. El investigado sabía que con su conducta daba lugar al uso indebido del combustible asignado para los vehículos de la brigada que comandaba, y a pesar de ello, de manera libre y voluntaria habría decidido no realizar labores para que cesara la conducta o impedir que ocurriera.”, dice la circular.

Por otro lado, también fue acusado por presuntamente omitir denunciar el apoderamiento ilegal del combustible durante el periodo en que se desempeñó como jefe máximo de la mencionada unidad militar y “del cual, al parecer, tuvo pleno conocimiento, logrando afectar con ello el patrimonio público y minar la confianza y el respecto que como comandante infundía en sus subalternos”.