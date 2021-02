Molestia de alcaldes del Valle del Cauca porque segundo lote de vacunas contra el covid no se distribuirá entre sus municipios

Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina y enfermera, Sandra Herrera, primera caleña en recibir vacuna covid. Foto: Twitter @JorgeIvanOspina

El Ministerio de Salud confirmó que la próxima semana llegará al Valle del Cauca un segundo lote de vacunas que registrarían un número de 4.500 dosis para inmunizar a la población perteneciente a la fase 1 del Plan de Vacunación contra el covid-19. El anuncio causó gran revuelo entre los alcaldes de los municipios cercanos a Cali, capital del Valle del Cauca, pues hasta el momento ninguna de las personas pertenecientes al personal de la salud de los sectores aledaños ha sido vacunada.

El alcalde de Palmira, Óscar Escobar, hizo un llamado a las autoridades de salud para que sean tenidos en cuenta los municipios del departamento, ya que también requieren vacunar a los médicos que trabajan en los hospitales de estos lugares, quienes han enfrentado el virus en sus trabajos, pero no los han tenido en cuenta durante estos primeros días de vacunación.

Sin embargo, la respuesta de la Secretaría de salud del departamento, María Cristina Lemes, no fue lo que estaban esperando los alcaldes, incluido el de Palmira, la mujer manifestó que, por el momento, no se tendrá en cuenta estos sectores de la ciudad pues los 4.500 biológicos que llegarán se quedarán en Cali.

“Hay que tener un poco de paciencia, estamos en contacto con las IPS de Palmira, Buga, Tuluá y Cartago, que son las ciudades intermedias donde tenemos unidades de cuidado intensivo. Hay una vacuna para todos, pero tenemos que aprender a esperar...” comentó Lemes.

La respuesta causó indignación entre los alcaldes del municipio, quienes confirmaron que se reunirán para pedir que esta decisión sea evaluada y que se tome en cuenta todo el trabajo que han realizado los médicos del municipio.

Hasta el momento no se conoce una fecha exacta de cuándo llegará el segundo lote de las vacunas al departamento.

Medidas contra el covid-19 en Valle del Cauca:

La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, informó las nuevas modificaciones en las medidas restrictivas que estaban rigiendo en este departamento, al suroccidente de Colombia para la disminución de contagios por covid-19.

La gobernadora indicó que se levanta la medida de ‘pico y cédula’ en el Valle del Cauca, lo que representa que los ciudadanos podrán ingresar a establecimientos de comercio, restaurantes y gastrobares sin restricciones referentes al número de su cédula.

Asimismo, Clara Luz Roldán, indicó que continuará la medida de toque de queda nocturno, sin embargo ya no regirá desde las 12:00 p.m. como se había establecido desde el principio, sino que iniciará a partir de la 1:00 a.m. hasta las 5:00 a.m. con la intención de generar un equilibrio entre la reactivación económica y la salud del departamento.

Estas medidas que serán estipuladas mediante un decreto que prepara la Gobernación del departamento y aplicarán para 40 municipios del Valle del Cauca a excepción de Cali y Buenaventura, por ser distritos especiales.

“La ley seca no se ha decretado porque no es posible que una persona vaya a un restaurante y no se tome una copa de vino o si queremos abrir los bares tampoco podemos prohibirlo. Siempre hemos estado en una balanza, cuidando la salud de los vallecaucanos, pero también protegiendo las medidas económicas y que muchos empresarios no nos vayan a continuar quebrando como le ha pasado a los que empresarios que ahora pretendemos reactivar”, aseguró Clara Luz Roldán.

