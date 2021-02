Cruce de trinos entre Hollman Morris y el concejal Daniel Duque por protestas contra Quintero en Medellín

Fotos: Colprensa

Este sábado, en Medellín, un grupo de ciudadanos se reunió en frente del Jardín Botánico para rechazar lo que ellos denuncian como un desfinanciamiento y mal manejo de los recursos por parte de la Alcaldía de Daniel Quintero.

“Las palabras de Claudia Lucía García, directora del Jardín Botánico, dan cuenta de la magnitud de este espacio y del gran riesgo que significa desfinanciarlo para subcontratar con ese dinero empresas de clanes politiqueros”, señaló el concejal del partido Verde, Daniel Duque, que ha sido un crítico a la administración de Quintero, aún en contra de las directivas de su partido político.

Al plantón que se realizó este 20 de febrero también asistieron varios ciudadanos cercanos al uribismo que también han manifestado su descontento con lo que está pasando con el Jardín Botánico. De hecho, el mismo expresidente Álvaro Uribe escribió en su cuenta de Twitter: “La ruina del Jardín Botánico para darle contratos a la politiquería”.

La ruina del Jardín Botánico para darle contratos a la politiquería pic.twitter.com/AmsJykm6EZ — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 20, 2021

Sin embargo, este encuentro entre miembros del Partido Verde y cercanos del uribismo no fue bien visto por político como el excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Hollman Morris, quien criticó la fotografía que salió de este plantón.

“Hoy en Medellín uribistas y fajardistas protestando contra Daniel Quintero. Más claro...”, escribió el petrista.

Hoy en Medellín uribistas y fajardistas protestando contra @QuinteroCalle



Más claro ... pic.twitter.com/sY1kSdBTUE — Hollman Morris 🚇🌳👩🏽‍🎓 (@HOLLMANMORRIS) February 20, 2021

El trino no pasó desapercibido por el concejal verde Daniel Duque, que le respondió a Morris: “He aquí un bogotano que no conoce a Medellín reduciendo el debate de la ciudad a uribistas y quinteristas. Lo reto, si no le da miedo y su jefe se lo permite, a un debate sobre el asalto que el Samuel Moreno paisa le está haciendo a nuestra ciudad. Ponga usted las condiciones”.

Así mismo, la respuesta del exconcejal bogotano no se hizo esperar y contestó: “Concejal los debates se dan sobre modelos de ciudad. Por su lenguaje parece más una invitación a un duelo que a un debate de ideas. Bienvenido el debate con argumentos. Discutamos en recinto académico y pongo el primer punto: comisión de la verdad de Hidroituango”.

Concejal los debates se dan sobre modelos de ciudad. Por su lenguaje parece más una invitación a un duelo que a un debate de ideas. Bienvenido el debate con argumentos. Discutamos en recinto académico y pongo el primer punto: comisión de la verdad de Hidroituango. https://t.co/fdeDcLKQRF — Hollman Morris 🚇🌳👩🏽‍🎓 (@HOLLMANMORRIS) February 21, 2021

La denuncia la emprendió el concejal Duque al asegurar que la Alcaldía está desfinanciando al Jardín Botánico y que los recursos están yendo a contratistas cercanos al Partido Liberal elegidos sin clara justificación. “Con esto pierde la ciudad y los jardineros expertos que venían realizando la labor”, denunció.

Explicó que usualmente la Administración contrataba la jardinería de las zonas verdes de la ciudad con el Jardín Botánico, esto permitía que la entidad subsistiera sin cobrar por el ingreso. Ahora lo hará Metroparques, que cambió su objeto social recientemente para poder hacer jardinería.

“Como Metroparques no tiene experiencia en jardinería, tuvo que subcontratar el servicio con Reforestadora El Líbano SAS ¿Quiénes están detrás de esta empresa de Andes, Antioquia, que reemplazará al Jardín Botánico?”, se cuestionó el concejal.

Pues la representante legal de la Reforestadora El Líbano es Luz Elena Henao Rodríguez, junto con su familia, “se han convertido en millonarios contratistas del Estado a través de sus conexiones políticas con el Partido Liberal, de hecho, integran su directorio municipal”, señaló Duque.

Henao es esposa de Asdrúbal Vélez, dirigente liberal de Andes, y madre de Stiven Vélez, concejal liberal de ese municipio. Todos del equipo del diputado @DipuLuisCarlos, quien apoyó activamente a @QuinteroCalle pic.twitter.com/IG8XWiLxWF — Daniel Duque V. 🌻 (@danielduquev) February 18, 2021

