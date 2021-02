“Me siento contento y satisfecho”: médico recibió la primera vacuna contra el covid-19 en Cartagena

Este 18 de febrero, dos días antes de la fecha programada inicialmente para el comienzo de la vacunación contra el covid-19 en Cartagena, comenzó oficialmente la jornada de aplicación de los biológicos.

“Hoy empezamos una nueva etapa de esta gran batalla que desde hace un año estamos dando en contra de este mortal virus. Estoy seguro de que con esta vacuna se abrirá la oportunidad para que nos inmunicemos y le digamos adiós a la pandemia”, dijo Felipe Aguirre, agente especial interventor del HUC designado por la Superintendencia Nacional de Salud.

Aunque las vacunas llegaron a la ciudad este miércoles, hasta las 4:00 p.m. del jueves se comenzó con la jornada debido a que parte del protocolo para el inicio de la vacunación incluía la presencia del ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien arribó a la capital de Bolívar en la tarde.

Luego de la espera, se dio inicio a la vacunación en el Hospital Universitario del Caribe. La primera persona en vacunarse contra el covid-19 en Cartagena fue el médico intensivista y especialista en cuidado crítico, Juan Manuel Montes Farah, de 69 años de edad.

“Me siento contento, satisfecho, no sólo por ser el primer vacunado en mi ciudad, sino porque vendrán muchos mas”, dijo el doctor Montes.

El profesional de la salud recibió con esperanza la vacuna y espera que con su aplicación masiva se puedan disminuir los casos graves relacionados con esta enfermedad. En medio de aplausos, se acercó hasta el módulo de vacunación donde alzó sus manos en señal de victoria.

“Yo no sentí nada, pensé que ni me habían vacunado, cuando sentí fue la parte, lógicamente, de góticas de sangre que salen, pero de dolor y eso yo no sentí nada, he sentido más las inyecciones cuando las he recibido en la nalga, que esta“, sostuvo Montes.

Por su parte, la directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), Johana Bueno, indicó que serán 1.260 las vacunas que se aplicarán al personal médico de la primera línea de atención al covid-19, en los principales centros médicos, entre ellos el Hospital Universitario del Caribe, donde inmunizarán a 510 personas.

“Hoy el doctor representa un símbolo de esperanza para todos los cartageneros que han sido afectados por esta pandemia”, manifestó Bueno.

Además, se indicó que el centro hospitalario está preparado para aplicar en promedio unas 200 dosis diarias de la vacuna, sin embargo, este primer día se logró inmunizar a 60 personas, mientras que en la Clínica de El Bosque, segundo punto de vacunación, se administraron 20 vacunas a los profesionales de la salud y personal de logística, entre los que se encuentran aseadores, médicos internistas, enfermeras, auxiliares de enfermería y guardas de seguridad.

Además del Hospital Universitario del Caribe y la Clínica del Bosque, hoy se habilitaron los puntos de Gestión Salud San Fernando, y tres centros de la ESE Local Cartagena de Indias, según la directora del Dadis.

