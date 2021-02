Error en registraduría dejó a una mujer sin poder acceder a beneficios porque figura como muerta en la base de datos

María Estela Luna es una mujer cartagenera que lleva aproximadamente tres meses luchando contra una pesadilla que la ha condenado a perder los beneficios como ciudadana colombiana: figura como ‘persona fallecida’ dentro de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Aunque Luna desconoce por completo cuál fue el motivo exacto por el que aparece como ‘persona fallecida’ en el registro ciudadano, no notó la inconsistencia por haber extraviado su documento como tal, sino al momento de intentar sacar una cita médica con la entidad promotora de salud Cooperativa Multiactiva de Desarrollo Integral (Coosalud), en donde le informaron que el requerimiento solicitado no podía tener éxito porque figuraba virtualmente como muerta.

En ese sentido, la mujer se dirigió hasta la la sede de atención al cliente de Coosalud, donde la remitieron a la Registraduría General del Estado Civil en Cartagena para aclarar la inconsistencia. Allí le indicaron que dicha irregularidad de papeleo pudo deberse a un problema al momento de acceder a sus beneficios dentro del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales (Sisbén).

La mujer ha realizado cuatro intentos para que sea reconocida como ciudadana con vida y pueda recobrar el acceso a los beneficios y programas sociales que ofrece el Estado colombiano.

María Estela, oriunda de San Onofre, Sucre le relató a Noticias Caracol que hasta el momento ningún funcionario público ha logrado solventarle su problema legal con el número del documento de identificación, hecho que le ha provocado un alto nivel de estrés, decepción y desconfianza en el sistema de registro de colombianos, pues como ella pueden existir muchos casos de colombianos que estén legalmente fallecidos, pero no lo sepan aún.

La mujer habló sobre los perjuicios que le ha traído el problema legal y la pesadilla que ha tenido que atravesar. Esto le declaró a Noticias Caracol:

Estoy muerta, mi cédula la dieron de baja, no puedo hacer transacciones bancarias, no puedo acceder a mi carné de Sisbén, no puedo utilizar mi cédula para nada