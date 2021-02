Una de cada cuatro personas se contagia de covid en el trabajo, expertos en salud piden aplazar reapertura en Bogotá

Habitantes de la localidad de Bosa observan hoy lápidas con nombres de algunas de las personas fallecidas por la covid-19, en el sur de Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Con la llegada de las vacunas al país, el haber superado el segundo pico de la pandemia y el restablecimiento de la ocupación de las UCI, por lo menos en Bogotá, a partir del próximo viernes se quitará el pico y cédula en la ciudad, medida que se había establecido para evitar aglomeraciones y nuevos contagios de covid-19.

La decisión de la Alcaldía de reducir las medidas es un voto de confianza hacía los ciudadanos, sin embargo, a través de la Subsecretaría de Cultura Ciudadana, concretaron hacer una campaña seria de concientización para que las personas entiendan que no se puede bajar la guardia frente al virus. Ahora en lo que se enfocarán desde la administración distrital es en dejarle claro a las personas que, a pesar de a vacunación, hay que seguir evitando los lugares de aglomeración, trabajos presenciales (solo si hay opción de quedarse en casa) y reuniones familiares, pues allí se están presentando el 47% de los contagios de covid.

Según los resultados de una encuesta realizada por la Subsecretaría de Cultura Ciudadana a 4.013 personas, el 13% de los ciudadanos confirmó haber sido covid positivo en algún momento, y de ellos, el 24% indicó que se contagió en el trabajo, es decir 1 de cada 4 personas, el otro 23% aseguró que contrajo el virus por una reunión familiar.

Personal médico toma muestras de covid en la localidad de Ciudad Bolívar, el 18 de enero de 2021, en Bogotá. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Ya que Bogotá está en el proceso de volver a abrir por completo todo el comercio y demás lugares de reunión, es momento de empezar a pensar en la protección de los ciudadanos ya que se corre un alto riesgo de volver a cuarentenas, como pasó la primera vez que se reactivó todo.

En una entrevista para El Tiempo, César Burgos, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, pidió a las autoridades que regulen el uso se protocolos de bioseguridad como si aún estuviéramos en el pico más alto de la pandemia y aseguró que es un error pensar en la reapertura de la ciudad, “debemos seguir con el mismo rigor pidiéndole a la gente las mismas medidas de protección que conocemos y que realmente pueden producir una disminución en la velocidad de expansión del virus”, señaló Burgos.

Por su parte, Fabián Rosas, presidente de la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias confirmó a El Tiempo que con la llegada de las vacunas se puede crear en la población una percepción de tranquilidad frente al virus, “eso puede hacer que mucha gente, si no se lleva una adecuada comunicación, salga desaforada, pensando que no le va a pasar nada, y podríamos llegar a un nuevo pico a finales de marzo o en abril”, advirtió Rosas.

Mientras que Luis Jorge Hernández, médico salubrista y epidemiólogo de la Universidad de los Andes, señaló al medio de comunicación que con una vacunación “con cuentagotas”, la inmunidad de rebaño no se logrará pronto, “Debemos seguir como si no hubiera llegado la vacuna”, aseguró.

Ante estas recomendaciones el subsecretario de Cultura Ciudadana, Henry Murraín, comentó que desde la entidad ya se vienen adelantando todas las campañas de cuidado en la ciudad para proteger a los bogotanos de un nuevo pico de contagios por la pandemia y para que en los establecimientos se tomen medidas de seguridad efectivas.

Un trabajador desinfecta este jueves los taxis que llegan al Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega

Aunque ya no habrá toma de temperatura, ni tapetes de bioseguridad, ya que confirmaron que estas medidas no eran efectivas, el uso del tapabocas continuará y se pedirá que también se use en los lugares cerrados, como los sitios de trabajo para quienes deban asistir obligatoriamente a un espacio laboral.

“Pediremos a los empleadores, gerentes, ARL y directores de recursos humanos que desarrollen iniciativas de autocuidado y que les recuerden a sus trabajadores que en los espacios laborales debemos mantener la mascarilla, y debemos mantener mucha ventilación. Este tipo de medidas también son fundamentales en lugares de comercio y restaurantes…”, explicó Murraín.

Por lo pronto, la Alcaldía evaluará cómo avanza la ciudad frente a la reapertura y según los resultados se evaluará si es necesario tomar otras medidas.

Vea también:

“Empezar a vacunar no significa que debamos bajar la guardia frente al covid”, Duque inició el Plan de Vacunación en Barranquilla

“Es un detalle menor. Queríamos darle altura al simbolismo”, gobernador de Sucre justifica montaje de la entrega de vacunas para la foto