Última advertencia de la Procuraduría: gobernador del Amazonas debe enregar información sobre aplicación de la vacuna

Jesús Galindo Cedeño, gobernador de Antioquia, es el único mandatario departamental que aún no entrega el alistamiento para el inicio del Plan Nacional de Vacunación. Foto: Colprensa

En el último comunicado emitido, la Procuraduría General de la Nación resaltó que hay dificultad en preparación en los municipios pequeños, rurales y apartados en torno al inicio del Plan Nacional de Vacunación. Entre ellos, 62 municipios y un departamento aún no contestan la encuesta para determinar qué tan preparados se encuentran para inmunizar su población.

El único departamento sin revelar la información es Amazonas, en cabeza del gobernador Jesús Galindo Cedeño. De acuerdo con RCN Noticias, el Ministerio Público envió un ultimátum a al mandatario para que envíe la metodología en la que se aplicarán, al menos, las primeras 54 vacunas que fueron destinadas al territorio fronterizo con Brasil.

De acuerdo con el noticiero, por medio de una carta, el viceprocurador Antonio Thomas Arias le solicitó a Galindo que adelante el trámite. “La información correspondiente no ha sido allegada a la Procuraduría, razón por la cual quiero reiterarle nuestra disposición de ayudarle a sortear los inconvenientes que para este propósito esté enfrentando”, dijo el funcionario, recalcando la intención de ayudar al departamento a superar la situación que presenta.

Incluso, Thomas le indicó a Galindo que no se trata de una calificación, sino que es una evaluación necesaria para el PNV dirigida por el ente de control disciplinario. “(...) un indicador bajo no genera per se una sanción, sino que todo lo contrario, este brinda una radiografía y las alertas necesarias que permitirán llevar a buen término la ejecución del Plan en su departamento”, aseveró Thomas, según reportó el medio televisivo.

Thomas finalizó resaltando las necesidades sociales y económicas del Amazonas. Además, señaló el interés de todos los actores porque el Plan Nacional de Vacunación se cumpla y se inmunice a la población expuesta a la cepa brasileña del virus.

El afán de la entidad por tener clara la ruta de vacunación en Amazonas es que las vacunas de Sinovac, provenientes de China y que llegarían a Colombia este fin de semana, serían destinadas en altas proporciones al territorio.

El pasado miércoles, Víctor Muñóz, secretario de la Presidencia de la República, le confirmó a RCN que 90.000 de las 192.000 dosis de la vacuna china llegarán al Amazonas para inmunizar a toda la población del departamento. Dicha población, según los últimos reportes, ronda las 80.464 personas.

De acuerdo con el medio, el comité técnico asesor del Ministerio de Salud se encuentra evaluando la efectividad que el fármaco tendría ante la cepa P1 proveniente de Brasil. “La efectividad de los ensayos clínicos y en campo es alta, tomamos en cuenta la efectividad para las personas que tienen casos graves, la efectividad es del 100 %, para los casos de afectación severa ”, señaló el funcionario.

De acuerdo con Muñóz, la cartera de Salud estaría evaluando el diseño de un cerco epidemiológico con Galindo, ausente de las listas de reportados en el Ministerio Público. “Deberíamos estar empleando alrededor del 50 o 60 % de estas dosis para avanzar en el cerco epidemiológico en el Amazonas, este plan epidemiológico toma varias semanas, para eso se tiene que hacer consideraciones adicionales como la convocatoria, los lugares”.

Hasta el corte de ayer, el Ministerio Público no había recibido la información en municipios de Amazonas, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Sucre y Valle del Cauca. Entre los departamentos, en el que menos municipios han registrado la información es Chocó, con siete territorios sin informar el nivel de preparación frente al Plan Nacional de Vacunación.

El único departamento sin revelar la información es el Amazonas y, al mismo tiempo, su capital Leticia tampoco ha enviado la información al Ministerio Público. En primer lugar, el territorio fue dejado por fuera de la primera entrega de vacunas, para lo que Iván Duque, presidente de Colombia, dijo que fue una “situación involuntaria”. Después, Fernando Ruiz, ministro de Salud, agregó que se les asignaron 54 dosis.

Con este, son tres municipios capitales que no han revelado su alistamiento. Manizales, en cabeza de Carlos Mario Marín, aún no entrega los documentos solicitados. Mocoa, la capital de Putumayo, es la tercera capital que no ha entregado la información.

